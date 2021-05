Deník připravil anketu na téma kdo bude předsedou fotbalové asociace. Tři kandidáti jsou jasní – Petr Fousek, Karel Poborský a Vladimír Šmicer! Zeptali jsme se:

Koho byste do čela FAČR zvolil vy? Proč toho ano a proč toho ne?

Karel Bartoš (bývalý hráč Berouna)

Pan Fousek nám toho už ukázal dost, pan Poborský pak v Budějovicích. Takže bych dal možnost ukázat se panu Šmicerovi. Jako člověk, který dal vše fotbalu věřím, že i tady by odvedl hezký kus práce. Když by to nešlo, potom věřím, že by tento post opustil. Dávám tedy hlas panu Šmicerovi.

Štěpán Beránek (vedoucí divizního týmu ČLU Beroun)

Kandidáta si nechám pro sebe (úsměv).

Michal Dochtor (fotbalista Spartaku Žebrák)

Já bych zvolil Láďu Šmicra, ale je to spíš tím, že je mi sympatický, než abych znal nějaký jeho program. Avšak neznám program vlastně ani jednoho a je mi to upřímně nějak jedno. Ti, co ten fotbal budou chtít dělat poctivě, ti ho tak dělat budou. Myslím, že všichni tři chtějí pro český fotbal to nejlepší, takže ať to bude ten nebo ten, tak je to dobře.

Luboš Řehořek (Beroun)

Já bych zvolil Vladimíra Šmicera. Proč? Protože jsou mi sympatické jeho vize, jak by měl český fotbal fungovat. Protože ve fotbale něco dokázal, je do něj neustále ,,zapálený", nemá určitě potřebu ,,rejžovat" černé peníze na úkor čistoty českého fotbalu a protože si myslím, že se obklopuje správnými lidmi. Věřím, že jeho předsednictví vzbudí zájem ostatních bývalých reprezentant něco pro čistý český fotbal udělat. A proč bych nevolil pana Fouska či Poborského? Ani jeden nemá u mě více sympatií či důvěry jako můj favorit (úsměv). A někdo další mě nenapadá. Za mě český fotbal potřebuje pořádnou očistu.

Jan Šubert (hráč FK Komárov)

Ať žije Šmíca. Ten se vyzná!

Miloslav Vávra (hráč Doubravanu Újezd)

Když to vezmu rozumem a ne v emocích, tak rozhodně bych volil Šmicera, a to ne z důvodu, že on sám něco změní, ale změní to tým okolo něj. Co jsem se dozvěděl, tak se bude snažit poskládat pestrobarevný tým odborníků i bývalých fotbalistů, kteří nejsou ovlivnění bývalým vedením. Takže taková volba z rozumu, sám bych na jeho místě raději viděl Nedvěda nebo Ivana Haška. Proč nevolit Poborského? Za prvé nechce měnit strukturu svazu, za druhé pokud by byl zvolen, tak neočekává změny na vysokých postech. Proč? Toť otázka. Proč Fousek? Už si svazem prošel, a to na vysoké funkci a rozhodně jsem od něj neslyšel žádné negativní reakce? Divné. A pak se najednou objevil ve vysokých funkcích v UEFA. Jinak důvody by byly na celý den a večer v hospodě u piva (úsměv), a stejně by to bylo málo.