David je rodilý Chrusteňák, ve zdejším týmu odehrál drtivou část kariéry. K fotbalu ho kdysi, když mu bylo sedm, přivedl jeho táta a už u něj zůstal. Byl od malička šikovný, a tak ho zkoušela přetáhnout sousední Loděnice, jejíž klub je přece jen větší. V dorostu tam David odešel, ale brzy byl zase zpátky. „Bohužel jsem nezapadl moc do party a v šestnácti se vracel zpět do Chrustenic,“ vrací se vzpomínkách na snad jedinou nepovedenou etapu fotbalového života.

Přece jen se však na Jánskou ještě jednou vrátil, to už byl starší a Loděničtí měli často na očích jeho potenciál. Na sezonu 2017/18 ho zlákali do svého béčka mužů hrajícího tehdy okresní přebor a párkrát dokonce dostal možnost v B třídním áčku vedle opor jako jsou Herejt nebo Novák. „Bylo to vlastně jedinkrát v kariéře, kdy jsem si zahrál aspoň pár minut B třídu. A v okrese jsem dal i pár gólů, přesto jsem se vrátil do Chrustenic. Tady se cítím nejlépe. Co tu jsem, je tady dobrá parta a fotbal mě tady baví,“ říká.

Svoje čtyřgólové víkendové představení nepřeceňuje, má za sebou střelecky ještě povedenější zápasy. „Čtyři branky jsem dal v zápase mockrát, párkrát jich bylo i pět. A jestli si dobře pamatuji, chyňavské rezervě jsem kdysi nastřílel šest gólů,“ vybavuje si bitvu se sokem z nedaleké obce.

Utkání Chrustenice – Nižbor B předcházela minuta ticha. Oba celky ji držely jako pietu na jednoho ze zakládajících členů TJ Chrustenice Stanislava Kubaty. Ten udělal hodně také pro Davida Dvořáka. „Standa byl dlouholetý předseda oddílu a i on byl mým trenérem v žácích. Je smutné, že odešel,“ dodal Kanonýr Deníku David Dvořák, který věří, že fotbalovým Chrustenicím se bude v sezoně dařit co nejlépe, hlavně bude dál držet zdejší parta pohromadě a třeba k tomu přispěje i pár piv, které David bude muset za svoje čtyři góly, a možná i tenhle rozhovor, zaplatit kamarádům z týmu.

Prý to udělá rád.

