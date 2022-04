Jirko, vy jste týden před zápasem prohráli derby v Tlustici, co bylo potřeba vyladit? Po prohraném zápase jsme byli naštvaní, protože jsme nepředvedli výkon, za který bychom si zasloužili vyhrát, ale na druhou stranu jsme měli také trochu smůlu. Utkání jsme chtěli hodit za hlavu, pořádně potrénovat a odrazit se od špatného výsledku do dalšího zápasu proti Čisovicím, kde nás konečně čekal zápas na domácím stadionu. Naštěstí se to povedlo.

Jaké byly pokyny před duelem s Čisovicemi?

htěli jsme hrát náš fotbal, který nás zdobil na podzim. Využívat kraje, rychle nahoru a cpát se do brány, zároveň být zodpovědní dozadu.

Dal jste skoro všechny góly, celkem čtyři, jak padly?

První padl po přihrávce za obranu od Honzy Bíby, brankář proti mně vyběhl a já ho obhodil. U druhého mi Martin Janků přistrčil balon za vápnem, já napřáhl a spadlo to pod břevno. Hattrick jsem dovršil opět po skvělé přihrávce, tentokrát od Honzy Vrby, který mi poslal centr přes obránce a střelou z první jsem zvýšil na 3:0. Čtvrtý gól jsem přidal po skrumáži ve vápně, kde se ke mně odrazil míč a já ho uklidil k levé tyči.

Po zápase byla určitě výborná nálada…

Nálada byla dobrá, konečně jsme zase bodovali za tři body, ale nechceme se tím nechat ukolébat.

Obligátní otázka, co na čtyři góly říkal pokladník?

Byl naštěstí pryč, takže tyhle resty budeme muset ještě dořešit (smích).

Když se řekne Josef Bican, co se vám vybaví a chtěl byste něco z jeho umění mít?

Jako první se mi vybaví přezdívka Pepi, kterou mě pár lidí oslovuje, ale samozřejmě se mi vybaví také to jeho množství branek. Jestli by každý fotbalista něco chtěl, byly by to právě jeho statistiky.

Platí útok béčka Cábelíků na postup do I. A třídy?

O postupu už jsme se bavili, ale jak už jsem zmiňoval v minulém rozhovoru, do konce sezony je ještě dost zápasů a všechny budou těžké, proto se postupu nechceme příliš věnovat. Ale samozřejmě budeme dělat vše pro to, abychom první místo udrželi.

