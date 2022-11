Chválil však hlavně tým. „Proti Tetínu se to povedlo celému mužstvu. Nicméně jsem rád, že jsem se podílel na vítězství nějakými góly, snad se mě střelecká forma bude držet dál,“ přeje si odchovanec Hudlic, který si v kariéře zahrál také za Klatovy, Český lev-Union Beroun či Motorlet.

Gólů do sítě Tetína by prý nasázel ještě víc, zápas ho bavil, trenér ho ale po hodně hry ze hřiště stáhl. Vysvětlení? Není, jen dohady, protože v tabulce poslední Tetín hrál dost tvrdě, což odnesl i dvěma červenými kartami. „Proč jsme střídal opravdu nevím, je to otázka spíše na trenéra a jeho asistenta. Ale myslím, že to bylo z důvodu rizika zranění, protože domácí hráli vážně tvrdě,“ vypráví útočník.

Hlavní ostřelovač hudlické party dal v sezoně za 11 zápasů stejný počet gólů a jen trojice Novák, Hrudka, Šikanedr je úspěšnější. Přesto Sklenář není úplně spokojen, představoval si vyšší číslo. „Po minulé střelecky vydařené sezóně jsem doufal, že na to navážu. Zatím ale nejsem se svojí produktivitou spokojen. Důležitý pro mě však zůstává úspěch týmu,“ má jasno a dodává, že Hudlice se hlavně chtějí vyhnout bojům na konci tabulky. „Letošní ročník je zatím hodně vyrovnaný, proto jsme rádi že se momentálně nacházíme v přední polovině tabulky. Jsme mladý tým a teprve získáváme s přeborem zkušenosti. Na konci podzimu bychom se rádi nacházeli do šestého místa, hlavně co nejdále od spodních příček,“ dodal Vít Sklenář.

