S některými hráči v tabulce zatím posledních Neumětel se Křížek velmi dobře zná, zejména s Jakubem Laštovičkou, se kterým hrál v dorostu v Hořovicích. Před utkáním se však nehecovali. "Spíš jsme si popřáli štěstí a hlavně, ať to oba zvládneme bez zranění," vyprávěl Křížek, jenž ale do utkání vstoupil bez jakéhokoliv šetření se a už do poločasu nastřílel hattrick. Aby byl čistý, to mu překazil spoluhráč Jan Majer. A který Křížkův zásah byl nejpěknější? "Asi ten druhý, dostal jsem balón na velké vápno a plackou jsem ho nekompromisně uklidil k tyči," usmíval se.