Tři góly, navíc jediné v zápase, nepadnou tak často, co vám říkali po zápase spoluhráči? Byli šťastní, že mi to tam padlo zrovna takhle proti těžšímu soupeři.

Kolika korunami nebo čím jste přispěl do kasy nebo kabiny?

Do kabiny přispěju peněžitým darem a taky samozřejmě sudem piva!

Máte za sebou zajímavou kariéru, zkuste jí trochu přiblížit?

Je to tak. Začalo to vlastně v přípravce v Hostomicích. Pokračovalo žáky v Berouně a dorostem na Spartaku v Příbrami, kde se mi začalo i trochu dařit a byl z toho přestup na Marilu, kde jsem si zahrál i dorosteneckou ligu. Na poslední mládežnický rok jsem odešel do tehdy ještě Hořovicka, kde jsem okusil i divizi za muže. Poté následovalo angažmá v Chlumci a v neposlední řadě v Osově, kde kopu až doteď.

V osovském týmu hrajete se svým tátou, dává vám "čočku" nebo spíš povzbuzuje?

Oba jsme s tátou srdcaři, ale bereme to všechno sportovně a na hřišti se navzájem povzbuzujeme.

Proč jste vlastně ve svých jednadvaceti letech zakotvil v Osově?

Necítil jsem k fotbalu už tak velkou lásku jako v mládežnických letech a taky jsem se začal soustředit na novou práci, kde jsem hodně časově vytížený. A na to je Osov úplně ideální působiště. Jsou tam kluci, co ten osovský fotbal milujou a o tom to vlastně celé je.

Ještě fandíte pražské Slavii (pozn. jednou přišel na zápas béčka Hořovicka v sešívaném dresu, ale trenéra nerozhodil)?

Slavii fandím stále a pořád (úsměv).

Jak vidíte derby se Spartou?

Věřím ve výhru, ale s nynějším rozpoložením týmu Slavie a velkou marodkou to bude hodně těžké.

