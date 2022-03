V dobré partě fotbalisté FK Komárov je hned několik skvělých kanonýrů. Do nejlepšího tria podzimu ses Janem Mojdlem a Michalem Pužíkem vešel také skromný Karel Vajs. Na toho nebudou rádi vzpomínat hlavně ve Lhotě na Kladensku, kde nastřílel čtyři branky! „Padalo mi to tam, někdy to tak je. Ještě lituji té hlavičky na začátku druhé půle, mohlo to být pět gólů. Ale jinak je to paráda, takhle zakončit sezonu,“ tvrdil po utkání komárovský hrot.

Popište jeden váš gól, na který nikdy nezapomeneme?

Protože dávám góly jenom z vápna, tak by to byl ten jediný, kdy jsem do toho práskl za hranicí šestnáctky a o tyčku to spadlo do brány.

Proti jakému soupeři hrajete rád a proti jakému naopak nerad?

Oblíbeného soupeře asi nemám, ale obecně nerad hraji na menších hřištích, kde není tak kvalitní trávník.

Dokázal byste dát gól z půlky jako Patrik Schick na Euru?

Myslím, že bych to určitě nedokázal, ale máme v týmu jednoho frajera, který to zvládá perfektně. Tímto zdravím Mojdyho (Honzu Mojdla) a doufám, že to od něj ještě odkoukám.

A ještě krátký rozstřel:

Messi, nebo Ronaldo?

Určitě mám radši Messiho. Ronalda respektuji, je to super fotbalista, má super čísla, je skvělý útočník a zakončovatel. Ale Messi je génius, je radost se na něj dívat.

Sparta, nebo Slavia?

Komárov.

Pivo, nebo víno?

Pivo.

Svíčková, nebo guláš?

Guláš.

Moře, nebo hory?

Hory.