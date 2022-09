„Čtyři góly v dospělém fotbale během jednoho zápasu jsem nikdy nevstřelil. Když vzpomínám, tak pouze v mládežnických kategoriích, ale to je dávná historie,“ ponořil se do své paměti borec, jehož těsně před sezonou získal Komárov z Povltavské FA.

Branky se od něj čekají, ale že budou hned čtyři za jedno utkání, to je nadstavba. Komárovští je nutně potřebovali, protože poločasové vedení 2:0 nepochopitelně ztratili a rázem vedl soupeř. „Asi jsme byli v poločase všichni spokojeni, ale říkali jsme si, že nesmíme polevit, jinak by nás to mohlo potrestat. Stejně se to záhy stalo, i proto, že jsem nedal šanci na 0:3. Zvolil jsem tam špatné řešení, měl jsem být při zakončení klidnější. Bylo by bývalo rozhodnuto,“ myslí si třiadvacetiletý odchovanec klubu.

Celý tým včetně něj cítil po obratu Doubravky na 3:2 obrovskou frustraci a zmar, pak ovšem ukázal sílu. Právě Lukavský zařídil obrat, když si po souboji stačil kolenem posunout míč do běhu a pohotově vystřelil na 3:3. Následně obstaral i čtvrtý, rozhodující zásah. „Tam při mě stála velká míra štěstí, míč ke mně nečekaně prolétl a já jen nastavil placírku. Nevzpomínám si, že bych ve sportovním prostředí cítil někdy takový pocit štěstí a radosti jako po téhle brance,“ neskrýval nadšení.

Šťastní hráči na sebe naskákali a velmi emotivně slavili, stejně tak kotel složený z mladých nadějí klubu. „Musím kotel vedený Markem Hochmanem vyzdvihnout, celý zápas nás velmi hlasitě podporovali. Mě osobně i rodina, v hledišti jsem měl oba dědy, kteří chodí na téměř každý náš zápas. Ale největších fanynkou mou i mých bráchů je babička Jana, která je také na téměř každém našem duelu,“ děkuje prarodičům Jakub Lukavský.

Ten kdysi právě v Komárově začínal, to mu bylo pět let. Poté se jako talentovaný borec přesunul do Hořovic, následně pak do ligové Příbrami, kde prožil nejdelší část své fotbalové kariéry. Následně putoval do Povltavské akademie hrající třetí ligu, kde nasbíral velmi cenné zkušenosti a ve fotbale pořád ještě může dojít hodně daleko.

Stejně tak mladší brácha Vojta, jenž má podepsanou smlouvu se slavnou Spartou a momentálně působí v její druholigové rezervě. „Bohužel je čerstvě po plastice předního zkříženého vazu a nyní ho čeká dlouhá rekonvalescence,“ lituje sourozence Jakub a přiznává, že u Lukavských je fotbal samozřejmě sportem číslo 1. „Řešíme ho každý den a pevně věřím, že jsem překonal všechny zdravotní patálie a budu moci výkony jako proti Doubravce opakovat a gólově se prosazovat,“ dodala zásadní posila Komárova pro tuto sezonu.