Kterou branku z duelu vyberete do nějakého pořadu jako vynikající nebo výjimečnou?

Určitě tu první, taťka mi to krásně prsama sklepl a já už měl jen jednu práci, dát míč za brankáře, což se mi povedlo. Samozřejmě že pro mě je každá branka speciální, ale ještě když vám na ni nahraje vlastní taťka, to je nepopsatelný pocit štěstí

Dal jste čtyři góly, táta jeden. Proběhlo nějaké hecování, kdo jich dá víc?

Ani ne, my držíme bok po boku a každý náš gól je společný. Už to, že hrajeme spolu, má pro nás velký význam, góly jsou jen bonus.

Velikonoční svátky asi proběhly ve vítězné podobě, jak jste je slavili a bavili jste se hodně o fotbale?

Užili jsme si je. Trávili jsme s taťkou spolu hodně času, byli jsme spolu v práci, na Slavii a teď ještě spolu hráli fotbal a vyhráli, takže jsme oslavovali a bavili se především o fotbale.

Kam to chcete ve fotbale dotáhnout?

Nemám nějak předepsané cíle, hraju fotbal pro radost, je to můj život a dokud mě bude bavit, tak budu pokračovat. V Loděnicích budu už deset let, je to jako moje druhá rodina, takže bych tu rád zůstal.

Karel a Karel Bartošové, táta a syn ve službách fotbalovové LoděniceZdroj: Karel Bartoš nejstarší

