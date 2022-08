Jaká je vaše dosavadní fotbalovou pouť? Moje fotbalová pouť začala před nějakými dvanácti lety, když jsem začal hrát Drozdově a tam jsem strávil nějakých šest let. Pak jsem se na rok přesunul do Komárova, kde jsem odehrál svůj první rok v kategorii starších žáků a odtamtud jsem zamířil právě do Hořovic, kde hraju doteď.

Jak dlouho už jste tedy v Hořovicích a jak se vám pod Remízkem daří?

V Hořovicích jsem teď už šestým rokem a zatím se mi nedaří úplně tak, jak bych si přál. Prosazuji se zatím spíš v béčku a za áčko jsem nasbíral nějakou minutáž poprvé až teď v Mol cupu proti Přešticím.

K utkání s Novým Jáchymovem jste nastoupili na umělce, byl to nějaký problém?

Umělky jsme se s klukama ze začátku lehce obávali, jelikož je menší než “hlavní” a Jáchymov má o dost zkušenější a lépe silově vybavený kádr. Nakonec si ale myslím, že to pro nás bylo výhodou, jelikož je ten povrch rychlejší než normální trávník. Jakmile jsme se dostali do tempa a rozběhali to, tak jsme ukázali, že rychlost je do ofenzívy naše silná zbraň.

Divizní derby skončilo smírem

Byli jste od začátku lepší, měl soupeř nějakou šanci?

Na Jáchymov jsme vlítli hned od začátku a nechtěli jsme mu dát moc prostoru k tomu ohrozit naší branku, což se nám i díky zodpovědnosti a zdvojování jejich největší ofenzivní síly Jana Morsteina nakonec podařilo. Navíc po dlouhé době si “Bramby” (Adam Brambora) připsal čisté konto.

Ve druhé půli jste dal tři góly, jak padly?

Tak k prvnímu gólu jsem přišel “jak slepej k houslím”, když Ráďa Vokůrka šel sám na brankáře, nastřelil tyč a míč se odrazil na malé vápno, odkud jsem ho do prázdné kasy uklidil. Dva další góly jsem dal oba po samostatném úniku na gólmana, když jednou jsem mu poslal míč do brány mezi nohama a jednou jsem to uklidil na přední tyč.

Už se vám něco podobnému v dospělých podařilo?

První hattrick v dospělé kategorii to nebyl, minulou sezonu se mi to podařilo v posledním zápase proti Nižboru.

Co přibude do kasičky za hattrick, navíc byly ještě další dva v podání Bělohlávka a Bubna?

Myslím si, že nějaký drobák asi budu muset přihodit, ale nebude to nic hrozného. Joo (smích), jestli nám to bude všem takhle letos pálit, tak se už teď těším na dokopnou.

Vykročilo béčko za vysněným cílem, kterým je postup do krajské soutěže?

Lepší vstup do soutěže jsme si přát nemohli. Porazit právě Jáchymov, který minulou sezonu bojoval o čelo tabulky, 11:0 je, myslím, dobrý impuls. Ukázali jsme ostatním týmům, že letos máme jediný cíl, právě postup.

Lukáš Míka: Příspěvek do kasy mi udělal radost