Jak dlouho jste v Zadní Třebani?

V zimě 2017 jsem se tam přestěhoval. Celé jaro jsem zde trénoval, ale hrál jsem pořád za Loděnice. V létě jsem se rozhodl, že bude lepší, když přestoupím.

V současné době se Ostrovanu daří. Jste první ve třetí třídě, navíc jste postoupili do semifinále okresního poháru, čím to je?

Štěstíčko máme nakloněné na naší straně, ale nesmím zapomenout ani na naše super výběhy. Letní i zimní příprava je vždy intenzivní a čerpáme z ní vždy půl sezony. Tím děkuji trenérovi Martinu Zímovi. V létě k nám přišly posily z Mořiny a hned se naše hra o kousek zlepšila. Náš cíl je double (smích), ale postup do okresu mi bude stačit.

Duel posledních celků přeboru vyzněl pro Drozdov

Újezdu jste dal tři góly, bylo to jednoduché?

Kdybych neměl spoluhráče, kteří mě vyhledávají, tak bych v životě tři góly za zápas nedal. Kluci mi to připravili až do vápna a já to jen uklízel (smích).

Hodně se teď řeší VAR v lize. Byl některý z gólů zralý na VAR?

Má třetí branka neměla platit. Správně jsme měli kopat penaltu, ale rozhodlo se to takhle. Mrzí mě má čtvrtá branka, která mi nebyla uznána, protože kdyby se použil VAR, tak by ho pan rozhodčí uznal.

Jak se vám řešení VARem vůbec zamlouvá?

Posouváme se dopředu. Bohužel v české lize to funguje špatně. Proč v televizi všichni vidí, co se stalo, ale pan rozhodčí u obrazovky to nevidí? To je prostě divné.

Byl jste na losovacím aktivu, že by funkcionářská kariéra?

Ano, byl jsem na losovacím aktivu, ale jen seniorů. Chceme se také starat o mládež. Trénovali jsme chvilku děti, je to náš sen a priorita Ostrovanu. Bohužel lehce se to říká a těžce provádí.

Kanonýr Zadní Třebaně Martin Suchý se raduje z gólu..Zdroj: Ostrovan Zadní Třebaň

Komárov položila definitivně třetí branka Lomu