Honzo, vstřelil jste další hattrick, jak góly padly?

První asi v 5. minutě po chybě stopera, který se chtěl otočit na vápně s míčem, ale já mu byl za zády, míč mu vypíchl a ihned střílel k tyči. Druhý gól padl po zatáhnutí Lukáše Patery od lajny do vápna, který to pak chytře vrátil k penaltě, kde jsem to vzal z první a trefil to. Třetí gól byl opět po asistenci Lukáše, tentokrát od lajny, krásně točeným centrem za obránce a jen stačilo nastavit nohu.