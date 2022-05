Proč? Dlouho ho diváci ani spoluhráči na hřišti neviděli. „Honzovi to šlo samo, měl dlouhý půst sedm zápasů. Ty jeho kecy, znáš ho,“ pravila maminka kanonýra Mirka. A proč autorovi tyká? Je to jednoduché, Honzu jsem trénoval v žácích v Hořovicích a pak v Loděnici v chlapech.

Teď dvaatřicetiletý ofenzivní hráč kope čtvrtou třídu za Chrustenici. Béčko Nižbora porazili 10:1 a potvrdili třetí flek v tabulce. „Věřili jsme si na ně, byla to povinná výhra,“ řekl Honza Šmíd, který dodal: „Bylo to celkem pohodové utkání, druhou půli jsme si užívali a byla to podívaná pro diváky.“

Těch se sešlo v chrustenické aréně a vítězům tleskala i Mirka Šmídová: „Zápas to byl famózní, krásný výkon!“ Její syn vstřelil čtyři góly. „Po dvou neproměněných šancích jsem dal první gól po krásném centru Tomáše Drekslera. Druhý a třetí gól jsem dal po samostatných únicích. Čtvrtý přišel po přihrávce od Mišáka (Michal Miška) za obranu,“ popsal své zásahy.

Fotbalu se věnuje odmala. „Začínal jsem v TJ Chrustenice v šesti letech za žáky,“ zavzpomínal Jan Šmíd, který okusil žákovský dres Slavie Praha: „Ve Slavii byla to obrovská zkušenost. Jak herně, tak po psychické stránce.“

KANONÝR DENÍKU: Podle Šimona Zajíce bude pro Karlštejn lepší sestoupit

Protože šancí dostával v červenobílém dresu méně, dohodli jsme se s jeho tátou, že přejde do Hořovic. A podařilo se nám postoupit a poprvé v historii vykopat žákovskou ligu, kde byl Honza hodně platným hráčem. „Strašně rád na to vzpomínám, bylo to srdcovní, nej parta, nej trenéři, nej léta,“ vysekl nazpět poklonu.

Pak přišla dorostenecká léta a znovu jsme se potkali v Loděnici v I.B třídě. Tam ale měl Šmíďák působení jako na houpačce, chvíli se ti dařilo, chvíli zase ne: „V Loděnici jsem zažil špatné období kvůli zdravotnímu stavu,“ hájí se.

Teď hraje v Chrustenicích. „Parta je tu skvělá, omladili jsme mužstvo, daří se. Největším tahounem je Michal Miška, jsme sehraní už od žáků,“ smál se svým obvyklým způsobem.

Chrustenice jsou třetí v tabulce A skupiny a teď je čeká druhý tým tabulky. „Jsou to Zdice B, tak jsem zvědavá, jak se klukům bude dařit,“ přidává se maminka.

KANONÝR DENÍKU: Loděnice se na dvojici Karel a Karel může spolehnout

V Chrustenicích se Jan Šmíd potkal i s hokejovým trenérem Josefem Jandačem. A stejné příjmení stálo i v zápise proti Nižboru B. „Péťa Jandač je syn Pepíka, je mladej, ale zlepšuje se každým zápasem. Jestli se Josef připojí, tak to nevím, hlavně jak to bude zdravotně, ale rádi ho mezi sebou v dresu uvidíme.“

Velkým tématem bylo i finále extraligy. „Probírali jsme to, samo že u piva a samo, že jsme to jak Pepovi, tak i Spartě přáli,“ trochu krčil rameny Jan Šmíd.

A jeho maminka prozradila novinku: „Začal zapojovat malého Filipa, což je syn od jeho sestry Terezky, do přípravky. Tak uvidíme, jestli ho fotbal pořádně chytne.“

Jan Šmíd, Jan Bežó

Jan Šmíd, kanonýr fotbalových ChrustenicZdroj: archiv Jana Šmída