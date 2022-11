Kanonýr Deníku Ondřej Šípek: Čtyři góly mně mile překvapily

Závěrečným podzimním krajským fotbalovým duelem se stal odložený zápas I. A třídy v Klecanech, kde se představil Chlumec už jako jistý vítěz A skupiny. Jistotu mu dalo domácí vítězství nad druhým Vestcem, v Klecanech šlo o to, s jakým náskokem půjdou chlumečtí fotbalisté do jarních odvet. Do vesničky pod Brdy si odvezli tři body za výhru 6:3 a čtyřmi góly zazářil Ondřej Šípek. Je tak posledním podzimním Kanonýrem Deníku.