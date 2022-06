KANONÝR DENÍKU: Pokladník Kačírek musí účtovat platbu sám sobě

Přiznal férově, že hostující Újezd přijel do Hostomic k předposlednímu kolu třetí třídy fotbalistů v poněkud slepené sestavě. A také to, že pár šancí zahodil. Čtyři góly ale přece jen vstřelil a to se nepovede každý týden. Navíc jich dal v sezoně už 27 a lepší je v tomhle ohledu jen nedostižný hudlický Vít Sklenář. I proto je hostomický Jan Kačírek dalším Kanonýrem Deníku.

Jan Kačírek z Hostomic je Kanonýrem Deníku. | Foto: archiv J. Kačírka

Honzo, za hattrick a více gólů jsou hráči vždy chváleni, kdo nejvíc chválil vás?

Vzhledem k tomu, že několik dalších dobrých příležitostí jsem zahodil, tak jsem se s chválou moc nepotkal (úsměv). Ale přece jen, trenérské duo Staněk- Plecitý slovo ztratilo.. A co pokladník, přece jen se blíží dokopná?

Roli pokladníka v týmu plním já, takže pocity mám spíše smíšené. Nicméně budu na sebe přísný stejně jako na ostatní a dokopná tak bude bohatá. I díky tomuto rozhovoru, za který si připíši další „pokutu“. Kdy budete dokopnou mít a co je na ní v Hostomicích speciálního?

Dokopnou plánujeme po posledním utkání sezóny, které odehrajeme v sobotu v sobotu ve Tmani. Pojali jsme ji asi jako v každém jiném klubu, vzhledem k letnímu počasí posedíme venku na hřišti, plánujeme grilování, sud a další. Zúčastní se i bývalí hráči SK a také někteří fanoušci, kteří pravidelně navštěvují naše zápasy. Už se těšíme. Vraťme se trochu do minulosti, už se vám někdy takhle střelecky zadařilo?

Čtyři a více gólů v jednom zápase se mi již vstřelit podařilo, ale moc často to není. Hostomice jsou v prostředku třetí třídy, proč nejste výš?

Hlavní příčinu vidím v nevyrovnaných výkonech. Doma se nám daří, na jaře jsme v Hostomicích ani jednou neprohráli, ale nedaří se nám vozit body z venkovních hřišť. To se musí změnit. Dalším důvodem by mohlo být hodně změn v kádru. Jak před sezónou, tak v zimní pauze přišlo a naopak odešlo několik hráčů a spoluhráči se na hřišti teprve poznávají. Jak vzpomínáte na léta v krajských soutěžích?

Vzpomínám na ně moc rád. Působení v krajských soutěžích přivedlo do Hostomic kvalitní soupeře a tím i kvalitní zápasy, které se divákům musely líbit. My jsme díky nim měli možnost zahrát si i proti ex-ligovým fotbalistům, což byla nejen velká zkušenost, ale i radost. Chtěli byste se tam časem vrátit? Přece jen vás musí trochu štvát postavení třeba Chlumce nebo Neumětel?

Samozřejmě. Hostomice historicky patří do vyšších soutěží. Věříme, že brzy budeme opět bojovat o postupové příčky, snad již v příští sezóně. Nějaká rivalita mezi Hostomicemi a týmy z okolních obcí je a bude. Jak ve Chlumci, tak v Neumětelích hrají naši kamarádi, někteří naši hráči za ně sami dlouho nastupovali, jejich zápasy navštěvujeme a přejeme jim, ať se jim daří. Třeba se ve vyšších soutěžích potkáme. Neumětelům gratuluji k postupu a přeji jim ho. Nevím, kdy naposledy hrály I. B třídu. Blíží se přestávka, kam vyrazíte na dovolenou?

Mimo sezónu rád chodím s batohem po horách. Už mám koupené letenky na Korsiku, kde mám naplánován vícedenní přechod po trase GR20 (oficiální turistická trasa na Korsice) a menší přechody u nás v Česku. Jan Kačírek z Hostomic je Kanonýrem Deníku.Zdroj: archiv J. Kačírka

