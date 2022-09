Žádný ze svých pěti gólů vyzdvihovat nechtěl, všechny prý stály za to. „Pomohly nám k vítězství a to je nejdůležitější. Když už, tak přemýšlím nad tím, že jsem jich mohl dát ještě víc, nebo jich více připravit pro kluky – tak se to snad povede příští kolo,“ přeje si.

Pět gólů za zápas, to se mu ještě nikdy nepovedlo. Prý ani v žácích, kde skóroval často. „Pamatuji si, když jsem dal 3-4 góly, ale pět je jistě poprvé a doufám, že to brzo zopakuji. A to musím přiznat, že jich klidně mohlo být víc, protože jsem asi čtyři další šance zazdil,“ směje se.

Jakub Egrt začínal v fotbalem právě ve Rpetech. Později si vyzkoušel také dresy Hořovic nebo Příbrami, ale už před lety se vrátil domů a je tam nejspokojenější. Neměnil by za nic.

„Je strašný, jak to letí – docela živě si pamatuji, jak jsme byli od rána do večera na hřišti a rodiče nás hnali domů. Jo, to byly skvělé časy. Rpety jsou moje srdcovka, nedokážu si představit, že hraju za jiný tým a budu hrát doufám ještě dlouho,“ zasní se a vybaví si i předešlé kluby a nejlepší okamžiky kariéry. „Hlavně jsem mohl hrát a být se skvělou partou okolo sebe, ať už v Hořovicích, v Příbrami a právě ve Rpetech. Zážitků bylo tolik… Užíval jsem si fotbal a atmosféru naplno a proto jsem hrozně rád, že mohu oblékat dres ve svém rodném klubu a doufám, že ještě dlouho budu ostatní prohánět po hřišti,“ říká Jakub Egrt.

A proč se daří jemu i celým Rpetům? Za vším prý hledejte trenéra Vlastu Blažka. „Pod Vlastou se trénuje o sto šest. Komplexní tréninky dvakrát týdně nás za prvé baví a za druhé nám velmi prospívají. Obecně ale musím Vlastu pochválit za to, co pro nás a klub dělá. Od doby, co se týmu ujal a vkládá do něj svou energii, nás to jako tým velmi spojilo,“ chválí kouče a tím pádem má místo v základu jisté:).

Ale Jakub Egrt našel ještě jednu osobu, které za svoje současné výkony vděčí. „Musím zmínit svou osobní trenérku - manželku, která na mě nenechá nit suchou a mám tak trénink v podstatě každý den,“ chechtá se Jakub.

A zamíří jeho Rpety o soutěž výš? Vzhledem k tomu, jak se tam fotbalu aktuálně daří, by to možná nebylo od věci… „My se ale chceme především bavit tím, co děláme a hlavně jak to děláme – to je to nejdůležitější. Scházet se na zápasy a tréninky, tmelit tým a tím podpořit chuť na výsledky. A kdo ví, když nám to vydrží, postupu se nebráníme, respektive to přijde samo,“ uzavřel Jakub Egrt.