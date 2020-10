Jak jste vlastně oslavil narozeniny, když jste měl před sebou nedělní mistrák?

Oslavu jsem plánoval na pátek, takže na vzpamatování bylo času dost (směje se).

Prozraďte, jak vám bylo, když jste vedli tři ku nule v jedenácté minutě po třech vašich brankách?

Ze soupeře jsme měli respekt, poslední dva vzájemné zápasy skončily 6:3 v jejich prospěch. Ale tentokrát se nám úvod zápasu povedl náramně. Třikrát jsem běžel sám na bránu a k údivu všech jsem třikrát proměnil (smích). Pocit to byl příjemný, hned mi ale proběhlo hlavou, jakou má pokladník za hattrick radost.

Už jste někdy takhle zkompletoval hattrick?

Myslím, že takhle brzy tři branky jsem ještě nedal.

Loděnice B neměla zas tak úplně špatný výběr, jak jste se jim dostali na kobylku?

Loděnice má zkušené hráče, kteří si to dávají do nohy. Naši kluci ale skvěle vzadu obsazovali, nepouštěli soupeře do šancí a nám se dařily brejky.

Do půle jste přidal ještě dva góly, co říkali spoluhráči v kabině?

V kabině byla nálada skvělá a jen se řeklo: „Pojďte si v klidu zahrát fotbal“.

V druhé půli jste přidal ještě svůj šestý gól. Už jste někdy nastřílel tolik branek v jednom zápase?

Šest gólů už se mi jednou vstřelit podařilo, tak jsem rád, že jsem to zopakoval po několika letech.

Kterou z branek vyberete jako nejkrásnější?

Ani jedna pohledná nebyla, vše bylo tváří v tvář brankáři, ale za to Libor Ungr dal nádherný gól, kdy z levé strany centroval do vápna a míč se snesl do zadní šibenice. Krásný gól.

Slavoj je teď druhý s jednobodovou ztrátou za Podluhy. Brousíte si zuby na okres?

O tom v kabině nepadlo ani slovo, je stále začátek sezony. Každý zápas se snažíme jen vyhrát.

Zdeněk Vaníček



Věk: 30 let



Klub: SK Slavoj Osek, III. třída



Předchozí působiště: Komárov (hostování 2008-2009)



Post: útočník a kapitán



Střelecký počin: 6 gólů



Zápas: Slavoj Osek – AFK Loděnice 9:2



Minutáž gólů: 4., 7., 11., 41., 43. a 70.