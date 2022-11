Tomáš Keckstein začínal s fotbalem v Tlustici, ale v žákovském věku se stěhoval i se svým o rok starším bratrem Jiřím do Hořovic, kde si zahráli žákovskou ligu, což byl na tu dobu excelentní výkon. V Hořovicích působil Tomáš i nadále, zahrál si i divizi za dospělé. Pak si ho ale trenér Jaromír Mysliveček odvedl ssebou do plzeňského Rapidu, kde působil v Plzeňském přeboru. Tomáši toto angažmá pomohlo i k vystudování vysoké školy. Poblíž domova se poté objevil v Komárově, kde pomohl svými výkony k postupu do divize, v současné době usměvavý obránce vyztužil defenzivu jeho domovské Tlustice.