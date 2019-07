Překvapivý výsledek přinesla sobotní dopolední příprava na hřišti v Srbech. Fotbalisté Kladna v ní zaskočili o soutěž výš hrající Králův Dvůr výhrou 1:0. Vítězství slavili poprvé v létě a zařídil ho hlavní střelec kladenského týmu David Čížek.

Hlavní aktéři rozhodujícího souboje zápasu Kladno - Králův Dvůr jsou kamarádi: David Čížek (vlevo) hrál s brankářem Jiřím Krčkem v Příbrami | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Mezi oběma týmy byl sice herní rozdíl, protože Cábelíci mají výborné třetiligové borce a bylo jich podstatně víc na střídání. Jenže Kladno i s pouhými dvanácti borci do pole (a to ještě mladý Procházka utíkal po hodině hry na svatbu) vydrželo se silami až do posledního hvizdu a dokonce pět minut před koncem základní hrací doby Čížek rozhodl, když ho po ubráněném rohu vysunul do sedmdesátimetrového sóla Kraus, sniper zachoval chladnou hlavu a prostřelil svého kamaráda v bráně Králováku Krčka. Sklidil uznalý potlesk.