Vcelku v pohodě je jablonecký Jan Krob, jehož tým si užívá tříbodového náskoku před Spartou. Ta má sice k dobru dohrávku s Plzní, ale Jablonec má lepší výchozí pozici pro posouzení při stejném počtu získaných bodů.

Pro tým ze severu by byl druhý flek obrovským úspěchem a třešničkou na dortu pak účast v předkole Ligy mistrů. Jan Krob má králodvorské kořeny stejně jako mladičký sparťanský stoper Martin Vitík. Ten si v nejbližší době neodpočine. Po středečním derby se Slavií (semifinále poháru) čeká Spartu nedělní ligový duel s Baníkem Ostrava a o tři dny později dohrávka odloženého duelu s Plzní.

Sparta musí vítězit a zároveň po očku sledovat výsledky Jablonce, který potřebuje sesadit z druhé příčky. Jakákoliv ztráta Peltova týmu jim může pomoci.

Letenští by chtěli samozřejmě uspět i v poháru, jenže tam jim stojí nejprve v cestě zmiňovaná mistrovská Slavia. Pokud by se Spartě podařilo přejít, postavil by se Vitík a spol. ve finále Viktorii Plzeň. V jejím kádru po zranění naskočil už dvakrát Matěj Hybš a na pár minut na Slavii i Lukáš Hejda. Plzeňští sice v lize usilují o příčky, které by jim zajistily Konferenční pohár, ale pošilhávají výš. Vítěz poháru si zahraje předkolo Evropské ligy, které je o level výš než nově založená soutěž.

Každopádně na Berounsku se evropské poháry budou na podzim sledovat bedlivě. Kdo z hráčů si ale jaký zahraje, se teprve ukáže.