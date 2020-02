Branka Komárova: Pužík. FK Komárov: Hejcman, Bežó, Kaufman, Vaníček, Šubert, Lukavský, Komínek, Březina, Mojdl, Pužík, Srp, střídali Baštař, Hlavatý.

Za Komárov poprvé nastoupila do zápasu také čerstvá posila Jakub Lukavský. „Se svým výkonem jsem relativně spokojen, celkově jsme odehráli kvalitní utkání. Ze hry jsme měli určitě více my, osobně mě mrzí, že jsem neproměnil alespoň jednu ze svých šancí, které bych měl určitě proměňovat,“ řekl komárovský novic.

Mladý záložník přišel do Komárova ze Štěchovic, měl ale delší pauzu kvůli zranění. „Laboroval jsem se zraněním přibližně půl roku, takže to bylo po velmi dlouhé době. Po kondiční stránce jsem se necítil špatně, teď mi hlavně chybí herní praxe. Ovšem věřím, že se to bude jen a jen zlepšovat,“ věří Lukavský.

Komárov sehrál s divizním soupeřem vyrovnané utkání a postupem času získával převahu. Nicméně se hrálo bez větších šancí, hlavně v prvním poločase. Ve druhé půli už to bylo jinak, dvakrát se trefili domácí Provod a Štefl. I s přispěním trochy štěstí. „S Komárovem v posledních letech pravidelně měříme síly. Byla to dobrá prověrka, jelikož soupeř disponuje několika hráči se zkušenostmi ze třetí ligy v dresu Hořovic. Měli jsme trošku problémy se sestavou, ale nakonec jsme to zvládli,“ zhodnotil zápas trenér Petřína Radek Vodrážka.

Hosté mohli utkání i zvrátit, ale ve velkých šancích neuspěli, největší měl právě Lukavský, kterého ale domácí bek stačil tělem před prázdnou brankou odstavit. Prosadil se tak po „zanorování“ Březiny podstřelem brankáře jen Pužík. Na Petříně se hrálo dobré utkání. „Většinu kluků už znám delší dobu, takže v tomto ohledu nebyl žádný problém. S kluky si rozumím jak po fotbalové, tak lidské stránce,“ dodal Jakub Lukavský, který navlékl kapitánskou pásku, což je pro nováčky ve většině týmů klasika: „Do kasy určitě budu muset přispět, ale to k tomu patří.“

Komárov odjíždí v tomto týdnu na soustředění do Písku, jehož součástí bude i duel s domácím dorostem.