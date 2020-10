Zdá se, že fotbalistům Komárova budou v krajském přeboru vyhovovat venkovní zápasy hrané v neděli odpoledne. Potvrdilo se to i v Lysé nad Labem, kde podruhé za sebou nastříleli pět gólů do sítě soupeře.

Fotbal ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Komárov do utkání vstoupil aktivně a korunoval to gólem Adama Vokáče I. „Po autovém vhazování zleva jsme se udrželi na míči a po sérii krátkých přihrávek našel Mojdy (Mojdl) krásně do vápna nabíhajícího Vokyho a ten prostřelil Rathouského v brance domácích. Byl to důležitý moment pro další vývoj utkání. Úvod z naší strany byl opravdu aktivní, protože předtím už jsme měli dvě vyložené šance,“ uvedl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.