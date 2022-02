„Už jsme chtěli vyhrát,“ řekl Deníku záložník Jan Bežó. Právě on už v 1. minutě našel centrem Mojdla a jeho mužstvo začalo předsevzetí plnit. Domácí se pak trochu chytili, dali i tyčku, ale dál hrozili také hosté a z jednoho brejku udeřil Vajs. Navíc před pauzou našel odražený míč Bežó a napálil ho potřetí do petřínské sítě.

Byla to poslední branka, po přestávce se už nikdo netrefil. „Šance byly dál, nějaké měli i domácí, ale celkově jsme jich měli o dost víc my a zaslouženě vyhráli. Soupeř měl v sestavě některé hráče z béčka, přesto je to dobrý výsledek,“ dodal Jan Bežó, podle něhož bude dobrou posilou navrátilec z Rakouska Adam Vokáč, o dalších příchodech se pořád ještě jedná.

S čelovkou Dražovkou! Běžci v Hořovicích absolvovali noční běh