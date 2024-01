„Byl to náš první zápas v úplné novém složení, někteří kluci chyběli ať už kvůli nemocem, zraněním nebo i dovoleným, takže jsme tam nejeli v úplně plné sestavě. Každopádně jsme vyzkoušeli tři nové hráče, kteří vypadají dobře - Michal Nový, Ondra Soukup a Ondra Straka. Soupeř byl vynikající, je vidět, že je to vyspělý mančaft, který si myslím, že by potrápil i spoustu týmů ve třetí lize. Po prvních dvaceti minutách, kdy to vypadalo ještě vyrovnaně, soupeř ukázal, že je na hřišti dominantní a zaslouženě vyhrál velkým rozdílem, kdy zejména standardní situace a smrtící protiútoky nám ukázaly, že se máme ještě co učit,“ zhodnotil utkání sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman.

Michal Nový je již potvrzená posila z Rokycan. Ondřej Soukup prošel mládeží Sparty a Dukly, nyní je hráčem Hostouně, ale poslední rok strávil v USA, kde hrál univerzitní ligu. Ondřej Straka prošel mládežnickými kategoriemi v Bohemians a Slavii, takže pokud Komárov tyto přestupy dotáhne, určitě se bude jednat o kvalitní posílení.

Pražané loni skončili těsně druzí v divizní skupině B a i letos se zatím nachází na druhé příčce, byť s desetibodovým mankem na vedoucí Chomutov. „Za mě je to mančaft, který patří k tomu nejlepšímu v divizích. Myslím si, že naši skupinu by suverénně vyhráli,“ uznává kvalitu soupeře Kaufman.

Další přípravné utkání mají v plánu komárovští fotbalisté v sobotu 3. února v Rynholci proti týmu SK Slaný.

Sestava Komárova: Fišer (Újezd Praha 4) - Klimeš, Pužík, Ženíšek, Lang - Baštař, Straka, Nedavaška, Zítek - Nový, Soukup.