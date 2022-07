V prvním poločase hrál nováček divize zodpovědně zezadu, Rokycany do nějaké šance nepouštěl. Na druhé straně se hosté osmělovali po půlhodině hry, po dobré kombinaci ale přestřelil Srp. Rokycanští měli po většinu zápasu v Husových sadech převahu, v síti skončila pouze jedna rána. Tu měl na svědomí v 60. minutě střídající David Kroc. Paradoxně branka přišla po trestném kopu Komárovu, kdy se do zakončení dral Ženíšek, domácí skvěle vysunuli Glazera. Ten předvedl svojí rychlost a Kros brejk završil do úspěšného konce.