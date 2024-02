Poslední utkání před začátkem jarního kolotoče odvet fotbalistům Komárova nevyšlo. Rezerva pražského Motorletu nevstoupila do zápasu dobře, ale ve druhém poločase se zlepšila a zvítězila 3:1.

Ilustrační foto | Foto: Vladislav Lukáš

Oba týmy si už před výkopem musely poradit s četnou porcí absencí. Domácí se nemohli spolehnout na sedmičku hráčů (Krym, Vorlíček, Foret, Klaban, Dvořáček, Kornacki, Čipera). Trenér Středočechů Marcel Mácha vynuceně složil sestavu bez stejného počtu svěřenců (Baštař, Břížďala, Lehedza, Mojdl, Nedvěd, Vajs, Zítek).

Do vedení šli přece jen o soutěž výš hrající hosté, když se prosadil Jakub Lukavský. Kdyby poločasové skóre bylo pro Komárov ještě příznivější, nikdo by se nemohl divit, protože zahodil několik šancí. „První půle byla z naší strany vydařená, mohli jsme přidat více gólů. Šance na to byly. Druhý poločas byl ovlivněný několika vynucenými střídáními. Někteří kluci jsou momentálně nemocní nebo léčí zranění, tudíž jsme na zápas jeli ve výrazně omezeném počtu,“ sdělil střelec jediné branky Komárova Jakub Lukavský.

Ve druhém dějství se Motorlet zlepšil a třemi góly skóre otočil. „Na začátku soupeř zahodil tři gólovky, ale postupem času jsme se výkonem dorovnávali, až jsme začali být lepší,“ stojí na sociálních sítích pražského klubu.

Pro Komárov se jednalo o poslední utkání před jarní částí, v plánu je tedy hlavně doléčení kádru a příprava na první mistrovský zápas. Ten je na programu v sobotu 9. března od 10:15 hodin na hřišti druhého Petřínu Plzeň.

FK Komárov - Motorlet Praha B 1:3

Branka Komárova: Lukavský. Poločas: 1:0.

Komárov: Míka - Nedavaška, Suchý, Pužík, Lang - Šmíd, Soukup, Vokáč, Klimeš - Ženíšek, Lukavský.