Bez několika hráčů základní sestavy a s párem nových tváří odehrál Komárov přípravu s tradičním soupeřem. Zápas se odehrál na hlavním hřišti Petřína, které je podobně velké jako v Komárově. „Nějaké utkání jsme nehráli hrozně dlouho, takže si myslím, že se každý musel těšit, až zase vyběhne na hřiště. Určitě je lepší si zahrát občas nějaký přáteláček než jen trénovat. Na hřišti jsem nějaké zvláštní opatření kvůli koronaviru nepociťoval,“ řekl kapitán Komárova Michal Pužík.

Hosté ukázali, že jejich postavení ve středočeském krajském přeboru (4. místo) není náhodné. Komárov byl v první půlhodině jasně lepším celkem, který na rozdíl od domácích velmi dobře kombinoval.

Vývoj změnila situace, když se k balonu za vápnem dostal Šimáně a parádní střelou poslal Plzeňany do vedení 1:0. „Musím říci, že první půle od nás, nato že jsme dlouho nehráli žádný zápas, byla hodně slušná. Kombinačně jsme byli lepší, ale dostali jsme zbytečné góly po chybách. Na což bohužel často doplácíme. My dali gól po hezké akci, ve středu hřiště jsme to vyťukali, posunuli Vokymu (Vokáč) a ten krásným balónem našel za obranu Mojdyho (Mojdl), který už věděl, co má s balónem udělat,“ popsal gólovou trefu hostů Pužík.

Nicméně od 30. minuty byla hra vyrovnaná a po přestávce se Petřín dostal víc do hry a k tomu přidával i branky. Nutno podotknout, že druhý gól v podání Šimáněho byl nádherný. „Zbytečně jsme otevřeli a měli velké problémy na obou našich stranách, kde nás kluci s Petřína větrali a všechny jejich akce i góly vznikaly ze stran. Pak se projevilo, že Petřín trénuje čtyřikrát týdně a hraje pravidelně přáteláky,“ míní komárovský středopolař.

Petřín si nakonec připsal výraznou výhru 5:2, hosté si takový výsledek za předvedenou hru nezasloužili. „Komárov nám opět ukázal, že je tam spousta kluků, kteří umí opravdu hrát fotbal a nás zápas opravdu prověřil. Přežili jsme první půlhodinu, ve které jsme hráli místy až hrozně, nebo to alespoň v kontextu výborného výkonu hostů tak vypadalo. Ve druhé půli už to byla jiná káva,“ dodal k utkání domácí trenér Radek Vodrážka. „My vše zlepšíme, doufám že na novou sezonu budeme dobře připraveni a budeme silní. Myslím, že mančaft máme hodně dobrý a o partě, kterou máme, se ani bavit nemusíme,“ předvídá Michal Pužík.

Branky: Provod 2, Šimáně 2, Vodrážka – Mojdl, Vokáč.

FK Komárov: Hejcman, Baštař, Keckstein, J. Vaníček, Šubert, Pužík, Komínek, Březina, Vokáč, Mojdl, Srp, střídali Peták, Solar, Hlavatý, L. Vaníček.

Jince – Zaječov 2:2 (1:1)

K prvnímu přípravnému utkání si udělali fotbalisté Zaječova výjezd do nedalekých Jinců. Zajímavostí bylo, že v dresu domácích nastoupil ostrostřelec Komárova z nedávných dob Jiří Hausner.

Ten se ale neprosadil, když jej dvakrát zastoupil Lukáš Dráb, který chvíli pojídal divizní dorostenecký chlebíček v Hořovicku. Na druhé straně se dvakrát gólově prosadil Michal Ungr. Zajímavé a v dusnu hrané utkání mělo solidní tempo, hráči si první přípravu užili. Jince si po Zaječovu v sobotu zahrají s dalším klubem z berounského okresu, když se vydají do Hostomic.

Zaječovští brzy zahájí pouť Letní ligou, které se zúčastní šest celků a oni jsou jediní z okresu Beroun. Už v neděli zajíždí na hřiště do Holoubkova. „Přesný termín je ještě v jednání s ohledem na neodkladnou sobotní oslavu,“ prozradil Jiří Klekner.

Letní ligy se kromě Zaječova a Holoubkova zúčastní ještě celky Strašic, Cheznovic, Mirošova a Dobříva.

A co se vlastně bude v sobotu v Zaječově slavit?

Bývalý hráč a trenér Petr Šimůnek nastoupí v rámci oslav svých šedesátin společně se všemi příbuznými proti zaječovskému výběru. Vše vypukne v 15 hodin.

Branky: Dráb 2 – M. Ungr 2.