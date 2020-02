Spartak Příbram – Komárov 1:3 (0:2)

Domácí se představili jako běhavý tým, který má nacvičené některé kombinace, takže se dostávali i před brankáře Grunta, který musel v prvním poločase vytáhnout dva výtečné zákroky. Více ze hry ale měli komárovští hráči, kteří potvrzovali svojí příslušnost do soutěže o dvě třídy výš. Do velkých šancí se ale v první půli Komárov moc nedostával, přesto vedl rozdílem dvou branek. Z první se radoval Srp, který se dostal do úniku po straně, zasekávačkou poslal mimo hru domácího beka a pak přesně zamířil k tyči.

Druhou branku vstřelil Mojdl po úniku Srpa, který přesně procedil míč přesně k tyči mezi sítem nohou dvou domácích hráčů a brankáře. Stejný hráč ještě do poločasu zatřásl břevnem domácí branky ranou ze třiceti metrů. Ve druhém poločase držel Komárov míč více na kopačkách a moc ho domácím nepůjčoval. Někdy kontrolovali hosté míč až moc bohorovně, což se jim málem nevyplatilo. Trestem za to byl faul Pužíka, po němž domácí kopali penaltu a dokázali snížit na 1:2.

Poté Komárov zabral a v samém konci se dostal z místa stopera před domácí branku Bežó, který vsítil třetí gól hostujícího celku. „Čekali jsme, že budou běhat víc,“ přiznával po utkání střelec závěrečné branky.

Komárov trénuje čtyřikrát týdně, tréninky ale nejsou fádní. Součástí je jak nabírání běžecké kondice, tak i posilovna a cvičení v komárovském fitku.

K dalšímu přípravnému utkání vyrazí Komárov v sobotu, kdy si zahraje s divizním Petřínem Plzeň. V dalším týdnu se vydá Komárov na soustředění do Písku, kde se hodně zaměří i na hru s balónem, součástí bude i příprava s píseckým dorostem. Soustředění orámuje i oslava významných narozenin prezidenta klubu Jaroslav Kleknera.