Překvapení v Chlumci nad Cidlinou se začalo rodit už ve 13. minutě, kdy se domácí outsider ujal vedení po brance Labíka. „V prvním poločase jsme nechtěli běhat, stáli jsme dlouho nad míčem, nehráli jsme jednoduše na dva doteky,“ líčil hlavní problémy ve hře svého mužstva trenér Středočechů Roman Nádvorník.

Příbram, která oproti sobotní domácí vysoké výhře nad Jablonce (4:0) nastoupila ve značně obměněné sestavě, převážně s náhradníky či dokonce hráči B týmu, se po přestávce přeci jen osmělila. „Naše nasazení se zvedlo,“ všiml si Nádvorník.

A bylo z toho vyrovnání, které v 56. minutě zařídil hlavou Radek Voltr. Ovšem obrat se nekonal, protože příbramští fotbalisté už se další branky nedočkali. „V dalším průběhu jsme neukázali kvalitu a nevypracovali si žádné další gólové šance,“ přiznal kouč Příbrami.

To dlouho platilo i o domácích a tak zápas postupnými kroky směřoval do prodloužení. Když už bylo doslova na spadnutí, postaral se o velký šok Novotný, který gólem ve druhé minutě nastavení posunul Chlumec nad Cidlinou do dalšího kola. „Jde o velké zklamání. Dostali příležitost hráči širšího kádru, kteří si myslí, že by měli v lize dostat více času na hřišti. Měli šanci se ukázat, ale bohužel zápas odehráli tak, jak ho odehráli,“ uzavřel zklamaný Roman Nádvorník.

Katastrofální úvod měla Vlašim na Vltavínu, když inkasovala už po minutě hry od Vieiry. Střídající Fotr pak sice pěknou střelou srovnal, ale deset minut před koncem nechala obrana hostů blízko brány volného Pejšu a ten rozhodl o postupu Pražanů.

Z outsiderů zaslouží pochvalu Zápy za výborný výkon proti ligovým Bohemians 1905. Klokanům zatápěly hlavně po obrátce, kdy jejich někdejší borec P. Hašek z penalty vyrovnal na 1:1 a vzápětí Matějka dokonce poslal do vedení! Zelenobílí však měli v sestavě Michaela Ugwua a ten dvě,a trefami udělal ve skóre ještě jeden obrat. A poslal dál Pražany.

I další tradiční klub ze Žižkova musel o postup tvrdě bojovat. Sice brzy vedl z trestňáku z dálky, jenže další gól už nepřidal. Domácím se zápas moc nepovedl, šance měli hlavně zkraje utkání. Ovšem koncovka je trochu trápí a potvrdil to i pohár.

Třetí tradiční pražský tým – Dukla – zavítal podruhé za sebou na Berounsko. Ale zatímco v I. kole přímo v Berouně si zastřílel jako u Verdunu, včera měl starosti. Králův Dvůr do poslední minuty držel minimální ztrátu, teprve pak inkasoval podruhé. A s pohárem se se zdviženou hlavou loučí.

Hrála se také druhá část zápasů prvního kola krajského Agro CS poháru. Zaujala těsná prohra Olbramovic v derby Benešovska s Voticemi.

Vlastňákem.

MOL Cup – 2. kolo

Velvary – Žižkov 0:1 (0:1, 13. Halgoš), Chlumec n/C – Příbram 2:1 (1:0, 17. Labík, 90. Novotný – 65. Voltr), Vltavín – Vlašim 2:1 (1:1, 1. Vieira, 80. Pejša – 43. Fotr), Zápy – Bohemians 2:3 (0:1, 62. Hašek (PK), 65. Matějka – 38. Jindřišek, 72. a 80. Ugwu), Kr. Dvůr – Dukla 0:2 (0:1, 18. Preisler, 90. Chlumecký), Štěchovice – Sokolov 1:4 (1:3, 45. Batka – 13. a 37. Červenka, 19. a 60. Selnar).

AGRO CS Pohár SKFS – 1. kolo

Říčany – Jesenice 2:7 (24. Kolařík, 57. Vráblík – 9., 50. a 86. Novotný, 29. a 77. Bureš, 41. Kubec, 81. Beneš), Olbramovice – Votice 2:3 (40. Bartůšek, 68. Písařík – 32. Říha, 63. Štork, 85. Rosol), Pátek – Jílové 7:1 (17. Kalina, 37. Petráň, 42. Bartheldy, 57. a 75. Grospič, 68. Stibor, 88. Novotný – 76. Nesvadba), Petrovice – Tochovice 1:3 (75. Paták – 32. Ivaník, 70. Mourek, 89. Benda), Liblice – D. Bousov 3:1 (33. Rohn, 62. Hejda, 86. Bázlík – 68. Havel), Milín – Sp. Příbram 5:8 (28. Zákoucký, 40. Vondráček, 49. a 71. Venta, 86. Sojak – 3., 22., 26. a 27. Matějka, 53. Prokeš, 67. Voříšek, 87. Růžička, 73. Schöbel), Měs.Králové – Čelákovice 4:1 (18. Štěrba, 52. Jizba, 76. Synek, 79. Krejčí – 58. Homola), Mnichovice – Suchdol 2:4 (36. Sivák z PK, 67. Kučera – 22. Zelený, 29. a 31. Oberreiter, 84. Böhm).