Králův Dvůr – Zápy 2:3 (1:1)

Branky Králova Dvora: Debellis, Kůžel. FK Králův Dvůr: Krček, Novák, Hell, Bouček, Zelenka, Kraus, Beňo, Šebek, Procházka, Debellis, Kůžel, střídali Blažek, Šolaja, Podroužek.

Hrálo se vyrovnané utkání, na umělce docházelo k častým soubojům. Jako první dokázali skórovat hráči Králova Dvora zásluhou Martina Debellise. „Akce začala na pravé straně, kde jsme dobrým presinkem získali míč, ten se dostal na střed hřiště k Benísovi (Beňo), který ho výborně vyvezl a posunul mi ho ideálně do běhu. Já jsem se dostal před hráče a levou nohou jsem zakončil na přední tyč,“ popsal úspěšný zásah jeho autor. Do poločasu ale stačily Zápy vyrovnat na 1:1.

Utkání se hrálo na nové umělé trávě v Nehvizdech. „Areál v Nehvizdech je velmi dobrý, mají tam trávu a také již zmiňovanou novou umělou trávu, která je opravdu kvalitní,“ pochvaloval si výběr místa Debellis. Zápy ve druhém poločase šly po dalším centru a střele hlavou do vedení. „Zápy hrály dobrý zápas. Ze začátku jsme byli jednoznačně lepším týmem, ale postupem času se soupeř dostával do tlaku, hlavně díky jejich síle při standardních situacích a autových vhazování, které byly stejně nebezpečné díky menšímu hřišti. Oni měli nebezpečné hráče v podobě Haška a Magery, kteří se starali o největší nebezpečí. Byl to kvalitní soupeř a z celkového pohledu kvalitní utkání,“ viděl výkon soupeře Martin Debellis.

Králův Dvůr dokázal vyrovnat na 2:2, když Kraus vybídl k tvrdé ráně Kůžela a ten mířil přesně k tyči. V závěru se vydařil Zápům signál při trestném kopu a to znamenalo výhru 3:2. „Z mého pohledu by utkání více slušela remíza. Několik gólových příležitostí si vytvořily jak Zápy, tak my, ale bohužel zůstaly z naší strany neproměněné. Myslím si, že jsme měli ze hry více hlavně v prvním poločase, poté se hra dost vyrovnala, hrálo se důrazně a ve velkém tempu. Bohužel jsme v závěru inkasovali ze standardní situace, kterou soupeř kvalitně zahrál. Výsledek nás určitě mrzí, remíza by zápasu odpovídala více, ale za předvedený výkon se nemusíme úplně stydět,“ míní králodvorský Martin Debellis, který už se zmínil i o začátku jarních mistráků: „Na mistrovské utkání se určitě těšíme. Zimní příprava je vždy dlouhá a náročná, takže budeme chtít zúročit vše, co jsme za dva měsíce natrénovali a pustit se s chutí do boje o ligové body.“