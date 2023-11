Výběr Středočeského fotbalového svazu (SKFS) se po dvou trénincích pod vedením nového realizačního týmu utkal v Region´s Cupu s Vysočinou. Utkání se odehrálo na umělé trávě v Humpolci, kde Středočeši prohráli v červenci 2022 ve finále poháru až na penalty s reprezentací Zlínského kraje. Díky účasti ve finále byli svěřenci bývalého reprezentanta Jana Rajnocha nasazeni přímo do druhého kola, ale letos se jim nedařilo a soupeř z Vysočiny jim uštědřil vysokou prohru 1:7.

Brankář Beran vysoké prohře Středočechů v Region´s Cupu bohužel nezabránil. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Do zápasu naskočila hned čtveřice hráčů z berounského okresu, branku kryl hořovický Beran, v základní sestavě nastoupili také jeho spoluhráči Kuška a Vostárek. V průběhu druhého poločasu přišel hru oživit komárovský Marek Nedvěd. V nominaci byli ještě další dva hráči Komárova - Bleha a Pužík, ti ale svou účast museli krátce před utkáním zrušit.

Klání na těžkém terénu se lépe podařilo domácím, kteří šli do kabin se dvougólovým vedením. To ve druhém dějství ještě navýšili a zvítězili poměrem 7:1. „Dostali jsme čtyři góly v posledních pěti minutách. Hrálo se na opravdu těžkém terénu, hřiště bylo pod sněhem, ale i přesto si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Na domácích bylo vidět, že jsou zkušenější, důraznější a starší. Ze dvou situací dali dvě branky, jinak bylo utkání naprosto vyrovnané. To stejné platilo i na začátku druhé půle, kdy jsme bohužel dostali na 3:0, ale naše hra se po nějakých systémových změnách výrazně zvedla. Dali jsme na 3:1, pak jsme tam měli další obrovskou šanci, která byla asi zlomová a ještě jsme mohli kousat,“ hodnotil průběh zápasu trenér středočeského výběru Jan Rajnoch.

Jediný gól za hosty vstřelil po faulu na Duška z penaltového puntíku Aleksandr Bora. Hlavičku v dobré pozici nevyužil Kuška, další nebezpečná střela z přímého kopu skončila jen nad břevnem. V závěru se Středočeši snažili dotáhnout manko a otevřeli obranu, což se jim krutě vymstilo.

„Když jsme dostali čtvrtý gól, tak se závěr úplně rozpadl, opravdu jsme v posledních pěti minutách dostali čtyři branky. Jsem ale spokojený s přístupem hráčů, všechno vypadalo celkem slušně. Taky nám vypadli nějací kvalitní hráči den před zápasem, čtyři kluci museli účast z různých důvodů odřeknout. I tak jsem s přístupem a vlastně i s celým zápasem spokojený, bohužel samozřejmě výsledek vypadá hrozivě, ale hra tomu neodpovídala,“ říká Rajnoch.

A v čem byli právě podle Rajnocha domácí lepší? „Zkušenost, jednoduchost, důraz. Popasovali se o něco lépe s terénem, napadaly jim tam góly. Hlavně v zakončení byli přesnější a lepší, což ten výsledek asi dokresluje, ale i sami trenéři po zápase říkali, že jim terén hodně nahrál,“ dodává Jan Rajnoch.

Vysočina KFS - Středočeský KFS 7:1 (2:0). Branka SKFS: Bora (PK).

SKFS: Beran - Kuška, Vostárek (všichni Hořovice), Walter (FK Benešov), Dolejš Martin (Milín), Lohoyda (Český Brod), Bora, Kohout (oba Dobrovice), Čížek (Tochovice), Slavík (Čáslav), Veselý (Slaný).