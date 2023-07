Na fotbalovém hřišti v Praskolesích si zahráli mladí nadějní fotbalisté i fotbalistky. Diváci kvitovali i technické finty při exhibičním utkání.

Z Letní fotbalové sešlosti v Praskolesích. | Foto: TJ Praskolesy+kluby

Na začátku byl nápad, co udělat po skončení sezony. Jelikož jsem se přímo účastnil příprav i celé akce, popíšu ji ze svého pohledu. Před rokem jsme v Praskolesích oslavili sto let od založení klubu, akce se povedla, tak jsme se rozmýšleli, co udělat na konci června.

Takže nás napadlo, že bychom mohli uspořádat opět nějaký turnaj mládeže, protože ta nám zakončila rok působení v okresních soutěží. A na vše navázat exhibičním utkáním, v němž by se střetlo posílené družstvo Praskoles. Jeho protivníkem by se stali fotbalisté, kteří hráli za SK Hořovice v sezoně 2002/2003 žákovskou ligu, což byla před dvaceti lety velká událost v regionu.

Samozřejmě, že vše jsme plánovali zakončit diskotékou na menším hřišti. Poté nastalo oslovování hráčů, brigády na hřišti. Když jsme věděli, že akce nazvaná Letní fotbalová sešlost, se uskuteční, vše se dolaďovalo a nakonec jsme všechno včetně postavení stanů pro diváky zvládli včas.

Na hřišti se jako první představily týmy mladších přípravek. Jsem rád, že po roce přijali pozvání fotbalisté z Unionu Břevnov, kromě domácího týmu na hřiště vyběhli i hráči a hráčky FK Komárov a Slovanu Lochovice. Byli jsme rádi, že děti odehrály zajímavé zápasy, padalo hodně branek. První místo si odvezli do Komárova, druhé místo zůstalo doma, třetí skončil Břevnov a čtvrté Lochovice. Byl jsem moc rád, že někteří fotbalisté jsou hodně talentovaní a sami jsme si pak večer vyprávěli o tom, který z nich by to mohl dotáhnout hodně vysoko.

Malé branky se pak bleskově uklidily a na plac mohli vyběhnou starší žáci ke svému turnaji. Byl jsem rád, že pozvání přijali hráči nově přihlášených celků této kategorii do okresního přeboru, Chrustenic a Chlumce/Hostomic. Chlapci a děvčata zpod Brd si odvezli pohár za první flek, třetí skončily Chrustenice za naším týmem. V něm se loučili s žákovskou věkovou kategorií tři hráči ročníku 2008, kteří po zrušení výjimky pro dva starší hráče už nebudou moci v novém ročníku soutěže hrát. Cenu jim předávala také Tereza Štemberová, která za Praskolesy hrála v této sezoně. Jejím hlavním sportem je ale lední hokej, v němž ze Beroun vyhrála první ligu a od nové sezony bude hrát extraligu.

Velkou radost jsme měli z výkonů minipřípravek. Hrálo se klasicky tři na tři a na dvou hřištích si zahrály týmy Praskoles, Lochovic a dva Cerhovic. Musím říci, že mám radost z přístupu trenérů mimipřípravek, děti měly z turnaje radost a samozřejmě si něco dobrého domů odvezly.

Prvotním záměrem složení celku Praskolesy Plus na exhibiční utkání bylo pozvat i ligové hráče z našeho okolí. Jenže při plánování jsme si neuvědomili, že prvoligisté už budou trénovat ve svých týmech. Proto mě potěšilo, že se někteří osobně omluvili, konkrétně Lukáš Hejda nebo Martin Hála. Přesto se podařilo sestavit velmi zajímavý tým. V brance zaujal svým výkonem Matyáš Malec, který chytá za dorost Hořovic, ale podle mě má našlápnuto výše. Na opačné straně týmu Praskolesy Plus zaujal také brankář, Jakub Křikava hájící inka svatyni Cerhovic, pěkně protivníkovi zatápěl. Ve středu si s chutí zahráli můj syn Jan, který se vrací do rodných Praskoles, a také Ondřej Walter, jež hájí jinak barvy Jíloviště. Překvapením byl start hráče ze Senegalu.

Na druhé straně se setkali kluci, kteří nastoupili jako tým Ligouši po dvaceti letech. Byl jsem moc rád, že i když jsme na všechny neměli spojení, podařilo se i zásluhou kluků, kteří si psali nebo volali mezi sebou, sestavit velmi dobrý tým. Někteří se opravdu potkali až po tak dlouhé době. Moc rád jsem si plácl i s trenéry, kteří tým vedli se mnou, Jirkou Froňkem a Vláďou Šubertem. A dost nás zaskočili, že nám kluci předali památeční dres a láhev Hořovické vínovice. Na hřišti se projevil opět jako správný kapitán Jakub Hybš, který přijel i se svým otcem Václavem.

Utkání skončilo nakonec vítězstvím Ligoušů po dvaceti letech poměrem 4:3. Musím ale říci, že nakonec to taková exhibice nebyla, hrálo se v tempu a k vidění byly dobré střety, hráči se vůbec nešetřili, a tak si diváci přišli na své, což nám řekli hned po skončení utkání, které svojí osvěžil i kondiční trenér české reprezentace a Slovanu Liberec Pavel Čvančara. Ten přijel v průběhu utkání rovnou z turnaje v Benátkách.

Ještě musím zmínit rozhodčího Petra Reisera, který v mládeži kopal také za Hořovic a zvládl odpískat jak žákovský turnaj i exhibiční utkání se svým typickým přehledem. Navíc s mnoha kluky dříve hrál. Po diskotéce nás čekala v neděli další práce, ale odpoledne bylo všechno sklizeno. Nastal čas, co příští rok. Určitě uděláme opět turnaje mládeže a možná přijdou na řadu staré gardy. Ale to ještě uvidíme. Přeji všem pořadatelům podobných akcí, aby se jim vše vydařilo jako nám v Praskolesích.