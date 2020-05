Stihl jste polibek na prvního máje?

Stihli jsme plno polibků. Byli jsme se projít na Karlštejně, stavili jsme se u kamaráda spoluhráče Beno Jeřábka na Plzni a Aperolu (usmívá se hodně).

Vláda uvolňuje opatření, vítáte to?

No, já s tím jenom souhlasím. Opatření (některá) byla důležitá, ale už se to musí rozvolnit, nebo se lidi zblázní.

Už jste byli na svém oblíbeném sportovišti?

Byl jsem si už zacvičit ve svém oblíbeném NH fitness v Berouně, s klukama na nohejbale, v době karantény jsem cvičil doma nebo na workoutovém hřišti.

Chystáte se v brzké době na svůj vlastní závod nebo utkání?

Chystám jen jeden přátelák pro AFK Loděnice, na 13. června, pak si uděláme rozlučku. Doufám ale, že do té doby stihneme i nějaký trénink, už mi kluci chybí.

