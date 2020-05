Původně se mělo hrát v Komárově, nakonec se ale kluby dohodly, že se bude hrát v Plzni. Hrálo se na trávě nebo na umělce?

Mojdl: Hrálo se na hlavním travnatém hřišti, což pro nás nebylo úplně dobře, protože je to ohromné letiště. (smích)

Hlavatý: Utkání jsme odehráli na hlavním hřišti Petřína, které je travnaté a ve vynikajícím stavu.

Jaký to byl pocit naskočit do zápasu po takové době?

Hlavatý: Tak pocit to byl takový zvláštní, jelikož v hlavách máte, že jde o přátelský zápas, který vás nepřiblíží k mistráku, neboť soutěž začne až na konci srpna.

Mojdl: Hrát utkání po téměř dvou a půl měsících je takové dvoustranné. Na jedné straně se člověk těší na utkání, aby si už konečně zahrál, na straně druhé ta pauza byla hrozně znát, což se ukázalo hlavně koncem utkání a v neděli, když se člověk probudil. (usmívá se)

Bylo utkání díky opatřením nějak specifické?

Mojdl: Jediné, co bylo jinak, že jsme si před utkáním nepodávali ruce. Jinak během zápasu je člověk tak zapálený do hry, že si ani nějaké těžké období nepřipouští.

Hlavatý: Nějaká omezení tam jsou, ale nijak specifické to není.

Vraťme se k zápasu. První půle byla vyrovnaná, prohrávali jste 1:2…

Mojdl: V první půli jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, ale dostali jsme góly po dětských chybách. Bylo znát, že hrajeme po dvou a půl měsících. Náš gól padl po hezkém pásu od Adama Vokáče, který mě vysunul za obranu a gólman domácích trochu zaváhal, jestli vyběhnout nebo ne a zůstal na půl cesty, tak jsem ho přehodil.

Hlavatý: První poločas byl podle mě vyrovnaný s několika šancemi na obou stranách.

Ve druhé půli domácí zlepšili hru a přidali i branky. Tahali jste za kratší konec?

Hlavatý: Soupeř byl lepší a přebral taktovku hry, navíc přidal branky. My jsme naší branku vsítili po rychlém přenesení hry na levou stranu a střele Vokáče na bližší tyč.

Mojdl: Ve druhé půli jsme hodně proměnili sestavu a hlavně začaly docházet síly, což se projevilo hlavně na výsledku. Druhou branku jsme dali po hezké akci po naší levé straně, kdy celou kombinaci zakončil hezky Adam Vokáč.