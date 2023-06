Skvělé jaro si připsal na své konto v dresu pražských Bohemians Martin Hála. Ofenzivní středopolař se může těšit na evropský pohár. Kromě toho ale předává své zkušenosti při různých akcích a navíc čeká brzké narození potomka. Přitom všem si našel čas na rozhovor pro Deník.

V Berouně se křtila kniha i hrál fotbal. | Foto: Martin Adamec + ZŠ B-English

Jaro se vám v Bohemce dost povedlo, bylo to i tím, že zranění jsou doléčená?

Ano, určitě. Věřím, že už jsou všechna ta zranění za mnou a že se mi již nadále budou vyhýbat. Co se týče jara, Bohemka má za sebou historický úspěch. Sezonu, myslím, všichni hodnotíme jako hodně povedenou.

Budete hrát Evropskou konferenční ligu, je to velká výzva?

Je to tak. Je to velká výzva, jak pro klub, tak pro všechny hráče. Bude to moje druhá zkušenost a těším se, jaký bude los.

Tým se určitě bude posilovat, přichází třeba Matěj Hybš, který začínal mezi žáky v Hořovicích. Je potřeba mužstvo posílit?

Tak to je spíš otázka na sportovní úsek Bohemky, nechci dělat chytrého a tvrdit tady, které posty je nebo není potřeba posílit. Také bude záležet, kdo v týmu zůstane z hráčů na hostování.

Kromě Bohemians máte i jiné aktivity. Jak se daří projektu Hála sport academy?

HSA je projekt v začátcích, který se rozjíždí. Je nám teprve rok, ale i za ten rok se stihly skvělé věci jako například naplněné fotbalové kroužky, individuální tréninky a další akce na podporu pohybu dětí. Mám z toho radost.

Nedávno jste pořádal školní turnaj. Přijelo hodně hráčů, což svědčí o velkém zájmu o fotbal. Jak turnaj hodnotíte?

V první řadě musím poděkovat Soukromé Základní škole B-English se kterou jsme turnaj pořádali. Bylo pro mě velkou výhodou mít kolem sebe lidi, kteří mají v rámci školství zkušenosti s pořádáním takových akcí. Já jsem se poté akci mohl věnovat po fotbalové stránce, což je zase moje silná stránka.

Trochu strašilo počasí, ale vše se zvládlo…

Co se samotného turnaje týče, zúčastnilo se napříč kategoriemi jedenadvacet týmů z celkem deseti různých škol a dětí bylo určitě přes 150, což je podle mě skvělá účast. Navzdory předpovědi nám nakonec vyšlo i počasí, rozdalo se spoustu krásných cen, medailí, pohárů, takže turnaj hodnotíme jako úspěšný. Měli jsme i kladné ohlasy od zúčastněných škol, takže super. Těšíme se na další ročník.

Volné přestupy na Kladensku, Rakovnicku a Berounsku. Kdo a kam odchází?

Bylo něco, co vás překvapilo při pořádání turnaje?

Abych pravdu řekl, docela mě zarazila cena pronájmu umělé trávy, kam jsme museli turnaj z důvodu nepřízně počasí, nakonec přesunout. Turnaj byl zamýšlen jako akce pro děti ze škol, na podporu pohybu a nějaké motivace. Byla to nezisková akce a navíc není sezona pro umělky. Na druhou stranu bych rád poděkoval společnostem VAK Beroun, Blackfire, Kartičkárna, SportZOO, Fotbal Servis a Etrofeje. Podpory těchto firem si velmi vážíme.

S partnerkou jste nedávno pokřtili novou knihu. Jak to probíhalo a byla to pro vás nová zkušenost?

Akce proběhla na začátku června v areálu ZŠ a MŠ B-English a jednalo se o Den dětí spojený se křtem publikace Ready do školy, kterou partnerka Bára napsala a vydala. Během odpoledne byl bohatý program na pódiu, pro děti byly připraveny různé úkoly a atrakce. Celou akcí provázel moderátor Prima CNN Karel Kašák a publikaci Ready do školy slavnostně pokřtil Libor Bouček spolu s panem Přeučilem.

Chystáte i příměstský tábor, prozraďte o něm něco?

Druhý ročník kempu se bude konat v termínu 31. července až 4. srpna v Berouně a Králově Dvoře. Základnu budeme mít jako vloni v B-English a budeme jezdit vlastním školním autobusem na hřiště Cembritu Beroun, kde budeme trénovat. Opět zařadíme FotbalGolf, kondiční trénink v písku a další. Máme pár posledních volných míst a těšíme se na fotbalové talenty.

A co vás nejvíc potěší v nejbližší době?

Každým dnem očekáváme narození dcery.