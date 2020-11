Připravovat se v nucené pauze nebylo jednoduché. „Trénoval jsem dvakrát denně plus posilování, trávil jsem čas každý den na hřišti a ještě k tomu jsem plnil individuální plány, kde bylo hodně běhání a posilování. Také jsem měl hodiny taktiky přes videohovor, kde jsme si rozebírali naše zápasy tak, abych se zlepšoval i tímto směrem. Bylo to nekonečné a depresivní, ale po návratu na hřiště jsem se cítil skvěle fyzicky i s míčem, takže si troufnu říct, že mě ta pauza nezastavila, ale naopak posunula,“ vrací se k přestávce sparťanský mladík.

Jako každému scházely i jemu soutěžní zápasy. „Je to tak, zápasy mi scházely a pořád schází, protože to je to, kde se nejvíc učíte, zlepšujete a máte možnost ukázat tu svou dřinu a výkonnost z tréninku. Teďka jsem rád, že mohu absolvovat s A týmem vše, co se týče Evropské ligy,“ přiznal Vitík.

Stejně jako ostatní si ale uvědomuje, že zhuštěný program bude hodně náročný. „I lidé jsou určitě rádi, že budou mít na co koukat v téhle situaci, kdy nemáte moc co dělat. Bude to obrovsky náročný program, co se týče ligy a Evropské ligy, ale s tím se nedá nic dělat, situace je taková, jaká je a myslím si, že každý fotbalista je rád, že zas bude moct hrát. Upřímně nevím, co restart ligy pro mě bude znamenat, jestli dostanu šanci nebo ne, ale budu rád za každou příležitost, kterou dostanu a budu se snažit ji co nejvíc využít. Ale jak říkám, nevím, co bude, takže uvidíme,“ uvažuje obránce pražské Sparty Martin Vitík.