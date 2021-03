Několik dalších, třeba Jiří Mareš, se mihlo v kvalifikacích. V té současné úspěšné nastoupil i Michal Hlavatý, současný lídr záložní řady Pardubic. Ten se však dostal pouze mezi náhradníky výběru trenéra Karla Krejčího.

Lodivod jednadvacítky při nominaci vytasil překvapivé jméno, když ukázal na osmnáctiletého Martina Vitíka. Odchovanec Králova Dvora a sparťanský stoper patří ke kometám letošní první ligy, zařazení do týmu si plně zaslouží i přesto, že v kvalifikaci neodehrál ani minutu.

Sparťanský mladík bere nominaci jako odměnu

Martin Vitík měl po zveřejnění nominace důvod k radosti. „První, co mi proběhlo hlavou, bylo to, že je to odměna za moji práci, kterou do fotbalu odmala vkládám a taky šance se posunout dál,“ uvedl sparťanský mladík pro Deník.

Ve středu se Češi utkají s Italy, poté s domácími Slovinci a pak se Španěly. Z turnaje postoupí dva týmy do čtvrtfinále, které se odehraje až na konci sezony. „Velká motivace je tam s týmem uspět a rvát se do posledního zápasu o postup dál, to je hlavní cíl. Těším se strašně moc, protože je to čest reprezentovat svoji zemi na mistrovství Evropy. Je to zatím jeden z mých největších dosavadních úspěchů v kariéře, pro který ten fotbal hrajete, ale určitě se tím nechci uspokojit, ale posouvat se dál a dál,“ řekl Martin Vitík.

Vávra má jasno: Výkony si o Euro řekl

„Určitě je to nejen pro mě příjemná zpráva a i tak trochu překvapivá, neboť Martin neabsolvoval utkání kvalifikace o Euro 21. Nicméně svými výkony, které v dresu Sparty podává, si o tuto nominaci řekl,“ myslí si bývalý brankář Králova Dvora Petr Vávra.

Začátky Martina Vitíka ale v Králově Dvoře moc nesledoval. „Bohužel na jeho úplné začátky si nepamatuji vzhledem k tomu, že jsem nebyl v v tu dobu spjat s Královým Dvorem. Ale podle mě začínal pod vedením svého otce Martina Vitíka staršího a poté také Ládi Podroužka,“ zavzpomínal třiačtyřicetiletý gólman.

Jan Krob se těší na televizní představení

Jablonecký bek Jan Krob začínal v Králově Dvoře a působil delší dobu i ve Spartě. „To, že je Martin v nominaci na Euro 21 mě vůbec nepřekvapilo. Skvělým způsobem naskočil do velkého fotbalu a odvádí ve Spartě dobrou práci,“ chválí Vitíka.

„Mám hroznou radost a i spousta lidí z našeho regionu mu to přeje. Potkáváme se tu s jeho rodinou a je vidět, že ho jeho rodiče ve fotbale strašně podporují a dělají mu skvělý servis, aby byl úspěšný,“ podotkl Krob.

Třiatřicetiletý obránce Jablonce oslavil sobotní výhru v derby s Libercem a při dalším vyprávění jakoby se smíchem zaplakal: „Je trošku mladší ročník než já, takže jeho začátky neznám. Ale když odcházel v mládeži do Sparty, tak už se říkalo, že je skvělý hráč a má šanci se dostat do velkého fotbalu. To se mu povedlo a pevně věřím, že když bude pokračovat v tom, co si nastavil a jak na sobě maká, tak má před sebou skvělou fotbalovou budoucnost.“

Oblíbený „Krobík“ bude po tréninkových dávkách od trenéra Rady sledovat počínání mladé reprezentace včetně Vitíka v televizi. „Držím mu palce a těším se na to, až budou říkat v televizi, odkud je, protože z Králova Dvora pochází spousta skvělých fotbalistů,“ neskrývá natěšení Jan Krob.

Vlček Vitíkovi fandí, i když je Sparťan

„Když Martin začínal jako malý kluk, v klubu jsem nepůsobil. Na Martina si pamatuji, až když mě jeho táta poprosil o pomoc s trénováním přípravky a občas jsme si chodili zakopat o vánočních svátcích. To mu mohlo být už cca čtrnáct let a už na hřišti vynikal. V té době už nehrál za cábelíky,“ přidal vzpomínky třiačtyřicetiletý Vilém Vlček, který v Králově Dvoře strávil většinu kariéry.

Jako ostatní z Králova Dvora je rád, že Martin Vitík je v nominaci. „Samozřejmě když se někdo z cábelíků dostane tak vysoko, jsem rád a fandím mu, i když je to sparťan,“ zasmál se Vilém Vlček.

Grubner oceňuje stoperovu vůli

Radost z nominace králodvorského odchovance neskrýval ani další bývalý gólman Jan Grubner. „Abych pravdu řekl, jsem z toho úplně nadšený. Ale ještě víc jsem byl, když jsem ho poprvé viděl v zápase za áčko Sparty. To bylo něco úžasného, že kluka, kterého znám odmala z Králova Dvora, vidím hrát za můj oblíbený klub,“ rozzářil se šestatřicetiletý blonďák, kterého snad brzy potkáme na králodvorském stadionu při točení pivka.

„Jinak Martina registruji od jeho počátku v přípravce, kterou trénoval jeho táta s Láďou Podroužkem. Tenkrát to byl skvělý ročník, který měl hodně šikovných kluků, kde Martin patřil k nejlepším. Jako tým měli kluci hodně úspěchů a myslím si, že až do mladších žáků byli jedni z nejlepších v kraji. Martin měl talent, ale zároveň obrovskou píli a chuť na sobě pracovat. Vidím to na něm dodnes, když ho potkávám na hřišti v Králově Dvoře, kde sám na sobě neuvěřitelně pracuje i v těžké covidové době, a potkávám ho i v tréninkovém centru na Strahově, kde ho vidím s týmem,“ dodal Jan Grubner.