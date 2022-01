Odchovanec Nižboru a Hořovic měl v Plzni nahradit končícího Davida Limberského. Do Viktorie přišel v létě 2020 po skončení smlouvy v Liberci. Ale i vinou zranění toho příliš neodehrál. Na podzim zasáhl do šesti utkání kvalifikace Konferenční ligy, do osmi ligových zápasů a dvakrát hrál tuzemský pohár MOL Cup.