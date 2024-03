Na Závodí se v sobotu odehrálo předposlední kolo Memoriálu Karla Abraháma. Loděnice s velikým přehledem obhájila loňský úspěch a Tetínu nadělila výprask. Všeradice si poradily s Trubínem, Ostrovan schytal sedmičku od domácích.

Béčko Českého lva-Unionu Beroun obsadilo na turnaji druhé místo. | Foto: ČL-U Beroun

Loděnice byla proti soupeři, který v loňské sezóně sestoupil do III. třídy, právoplatným favoritem. Loděničtí na svého soupeře vletěli a už v desáté minutě vedli 2:0. Do poločasu se trefili ještě třikrát a s Tetínem to nevypadalo dobře. Rozdíl v kvalitě se projevil i ve druhém dějství, kdy se do pole dostal brankář Vlasák. Ten za dvacet minut nastřílel hattrick a spokojeně vystřídal. Celkem Tetín inkasoval tucet branek. O ty se postarali Křížek 4x, Vlasák 3x (1x PK), Korabík (PK), Žižka R., Bartoš ml., Herejt a Jarolím.

Pro domácí mladíky se jednalo o poslední zápas turnaje. Proti těžkému soupeři ze Zadní Třebaně se vyhecovali a připsali si vysokou výhru 7:0. Hattrickem se blýskl Kůsa, po jedné trefě přidali Mudrák, Kubricht, Čihák a Brabec. ,,Trvalo nám dlouho, než jsme dali první gól, zahodili spoustu šancí, ale druhý poločas to tam padalo. Pochvala všem, obsadili jsme s jednou prohrou krásné druhé místo,” je spokojen trenér Michal David.

Naposledy se na letošnímMem. K. Abraháma představil také Trubín. Jako jediný mančaft ještě nezískal bod a tohle byla poslední šance se pokus o nápravu. V cestě mu stály Všeradice, kterým se v utkání dařilo lépe a zvítězily 4:2. Freyburg tak končí bez zisku bodu.

Dosavadní výsledky Mem. K. Abraháma 2024:

ČLU Beroun B - FK Všeradice 6:1

AFK Loděnice - Ostrovan Zadní Třebaň 4:1

TJ a SK Tetín - FC Freyburg Trubín 4:2

AFK Loděnice - FC Freyburg Trubín 10:0

Ostrovan Zadní Třebaň - FK Všeradice 5:0

ČLU Beroun B - TJ a SK Tetín 5:2

FC Freyburg Trubín - ČLU Beroun B 1:2

ČLU Beroun B - AFK Loděnice 3:7

FC Freyburg Trubín - Ostrovan Zadní Třebaň 2:3

TJ a SK Tetín - FK Všeradice 1:5

FK Všeradice - FC Freyburg Trubín 4:2

AFK Loděnice - TJ a SK Tetín 12:0

Ostrovan Zadní Třebaň - ČLU Beroun B 0:7

Následující víkend (sobota 9.3.):

9:00 Tetín - Třebaň

11:00 Všeradice - Loděnice