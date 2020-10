Součástí údajné organizované zločinecké skupiny, která podle kriminalistů měla prostřednictvím korupce a rozhodčích ovlivňovat výsledky zápasů v nižších soutěžích, měl být jako jediný delegát.

Právě dohledem nad výkony rozhodčích a průběhy zápasů se bývalý hráč Sparty, později rozhodčí a trenér (Libiš, Nymburk, Lhota, Třeboradice) věnoval od loňského podzimu na nejvyšší úrovni. Po povýšení byl zařazen na listinu pro profesionální soutěže.

Fotbalové cesty s dalšími z obviněných se u Jiřího Kabyla protnuly v zápase čtvrtého kola Fortuna národní ligy, hraného desátý srpnový den loňského roku na pražském stadionu Evžena Rošického. Právě na Strahově a poblíž sídla asociace měl po postupu svůj domácí stánek Slavoj Vyšehrad. Podle informací serveru Lidovky.cz, čerpajícího z textu obvinění vypracovaného Policií ČR, měl po zápase s Baníkem Sokolov (2:1) sportovní ředitel Slavoje Roman Rogoz předat úplatek hlavnímu rozhodčímu Houdkovi. Ten se měl rozdělilt s asistenty Myškou a Klupákem i s delegátem Kabylem.

Pětapadesátiletý Kabyl od roku 2017 zastává také funkci v čele OFS Mělník. Jednoho z dalších členů tamního výkonného výboru zpráva o Kabylově zadržení překvapila. „Mám pouze informace, které proběhly tiskem. S Jirkou jsem naposledy mluvil ve čtvrtek večer. Nevíme tedy, co se přesně děje. Abych řekl pravdu, neměl jsem ani tušení, že by v něčem podobném mohl jet, pokud mu to tedy bude prokázáno,“ reagoval na dotaz člen výkonného výboru OFS Slavoj Tichý s tím, že s Jiřím Kabylem se teprve pokusí spojit. Jeho telefonní číslo bylo ovšem v pondělí dopoledne nedostupné.

Pokud by se prý obvinění skutečně potvrdilo, nemělo by mít podle Tichého na chod okresního svazu až takový vliv. O přesném postupu se v takovém případě chce poradit s vedením středočeského svazu, v němž zastává pozici místopředsedy disciplinární komise.

„Jako okres určitě pojedeme dál. Ve své podstatě by se nemělo nic měnit. Na disciplinárku, STK i rozhodnutí výkonného výboru jsme byli vždy minimálně čtyři. Jiří Kabyl nás spíše úkoloval, zastřešoval, jednal navenek a jezdil na valné hromady. Pokud u něj k něčemu došlo, jsem si na tisíc procent jistý, že s Mělníkem to nemá nic společného. Společně s Jiřím Guttenbergem jsme si jako místopředsedové vše pečlivě hlídali,“ dodal Slavoj Tichý.

Za přijetí úplatku hrozí obviněným až čtyři roky vězení, za podplácení až dva roky, za zpronevěru rok až pět let za mřížemi. U trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny se horní hranice zvyšuje o třetinu.

Kabyl se v minulosti stal terčem kritiky především tím, že byť ne oficiálně, tak trénoval mužstvo v soutěži, v níž rovněž působil i jako rozhodčí. Střet zájmu ale vyvracel: „V Libiši fakticky nemám žádnou funkci. Mám tam svého kluka a spoustu kamarádů. Když jsem z vyššího fotbalu přišel na tuto úroveň, tak jsem pochopil, že se to v Libiši dělá srdíčkem. Po téhle stránce samozřejmě k Libiši nějaký vztah mám.“

O svůj pohled na korupci sudích se pro Mělnický deník podělil v rozhovoru krátce poté, co se zkraje roku 2011 na Mělnicku stal předsedou komise rozhodčích: „Tyhle otázky nechci vůbec řešit. Chci mít představu, že rozhodčí píská tak, aby mě vůbec nenapadlo přemýšlet, že má raději červenou nebo

modrou barvu.“

V posledních letech se angažoval také v pořádání turnaje pro žáky, který nese i jeho jméno. Nejlepší týmy jsou v něm odměňovány fotbalovými zážitky v čele s návštěvou prvoligových zápasů v Česku i v zahraničí.