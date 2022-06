„Na této skvělé akci nemůžete chybět, jedná se o svátek fotbalu a nezapomenutelnou sportovní show, přijďte podpořit české i zahraniční týmy na mezinárodním turnaji v Praze” uvedl Lukáš Řezníček hlavní organizátor turnaje PragaCup.

Celý turnaj se odehraje na přírodní trávě, na šesti hřištích současně v jednom areálu. Pro první čtyři týmy jsou připraveny hodnotné výhry v řádů desítek tisíc v podobě sportovního vybavení, zážitkových voucherů, pohárů a medailí a samozřejmě bude oceněn také nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje, na které čeká mnoho bohatých cen od partnerů klání.

Obrovská škoda, litoval Černý gólu v poslední minutě. Šilhavý hlavně chválil

Týmy jsou rozlosovány do osmi skupin po šesti týmech a z každé skupiny postupují čtyři nejlepší týmy do bojů play off. Celkem tedy postoupí 32 týmů. Každý tým na turnaji odehraje minimálně 5 zápasů a na oba účastníky finále čeká porce 10 utkání.

Patronem turnaje je vítěz ligy mistrů Vladimír Šmicer, který přislíbil svou účast na turnaji. Na předešlých turnajích PragaCup mohli účastníci poměřit své síly s profesionálními sportovci, jako jsou Vladimír Šmicer, Václav Kadlec, Jiří Skalák, Aleš Matějů, Jan Chramosta, Ondřej Zahustel, Christián Frýdek, Adam Jánoš, Jakub Diviš, Milan Knobloch, Petr Janda atd. Nebo futsalisté Tomáš Drahovský, Michal Salák, Petr Zapletal, David Frič, Marcel Rodek, Martin Dlouhý a další. Jaké další známé osobnosti ze světa fotbalu dorazí letos? Přijďte se podívat 25. června na turnaj PragaCup v Dolních Chabrech.

Podrobné informace o turnaji naleznete na www.pragacup.cz/leto