Navíc hodně rád hraje letní turnaje různých smíšených družstev. I odtud má mnoho známých a kamarádů, kteří přispěli svými hlasy k jeho prvenství v anketě o nejpopulárnějšího fotbalistu Berounska. Vítěz odpovídal na dotazy Deníku.

Máte rád různé ankety a umístil jste se už v nějaké?

Ano, už jsem se v nějaké umístil. Mám obecně rád ankety.

Udělalo vám radost vítězství v anketě?

Udělalo mi to velkou radost (velký úsměv).

Sledoval jste ji a zmiňoval jste se mezi kamarády a spoluhráči?

Ano, sledoval. Rodina, kamarádi i spoluhráči se snažila pro mě hlasovat, jak to jen šlo (smích).

Překvapil vás tak velký zisk hlasů?

Velice mě to překvapilo. Nečekal jsem to.

Co od vás budou očekávat spoluhráči za prvenství?

Určitě zaplatit pokutu do kasy.

Víte o někom, kdo vám poslal nejvíc hlasů?

Jasně, že vím, moje rodina. Dala mi velkou podporu.

Komu z dalších nominovaných byste dal hlas vy a proč?

Především Vojtovi Zítkovi, byl to boj mezi námi a hlavně je to vynikající fotbalista. Kdekdo by se od něj mohl učit.

Pokud by se v anketě mohl objevit někdo jiný z vašeho týmu, kdo by to a proč byste ho nominoval?

Byl by to Honza Jirásek. Byl to obránce a stal se vynikajícím gólmanem, stále na sobě pracuje.

Jak prožíváte tuhle současnou situaci, kdy se soutěž už nedohraje?

Je to pro mě hodně těžké. Jsem člověk, který furt něco dělá a snaží se pořád něco dělat. Hrozně mi chybí fotbal jako takový.

Jak se budete scházet od nového uvolnění a máte už stanovený nějaký tréninkový plán?

Scházíme se teď v hojném počtu a všichni se těší na novou sezonu.

Zaznamenal jste, že třeba někdo u vás v týmu kvůli dlouhým přerušením soutěží skončí?

Těžko říct, to je na člověku, jak na tom je.

Věříte, že sezona začne konečně od léta a odehraje se celá?

Věřím, že začne. Ale jestli se odehraje celá, to nevím. Já doufám, že ano.