Po zimním odhlášení Březové z okresního fotbalového přeboru se na samém dně tabulky ocitli hráči z podhradí slavného Karlštejna. Ti měli do jara po anulování výsledků Březové vstoupit na posledním třináctém místě se ziskem sedmi bodů. Na soupeře před nimi měl Karlštejn ztrácet tři body. Jenže na jaře si na vždy dobrém pažitu fotbalisté nekopnou. Na dotazy Deníku odpovídal sekretář i hráč klubu Michal Šaman.

TJ Karlštejn | Foto: TJ Karlštejn

Jak jste rozhodnutí o zrušení soutěží přijali?

Ze sportovního hlediska je to samozřejmě škoda, ale v tuto chvíli jsou mnohem důležitější věci, než je fotbal. Tento krok fotbalové asociace je, myslím, rozumný a dal se předpokládat. Jsem ale trochu překvapen, že vzhledem k tomu, že soutěže ostatních kolektivních sportů byly již dávno ukončeny, FAČR s vyjádřením čekal. Domnívám se totiž, že i kdyby vláda nouzový stav neprodloužila, hromadné akce typu sportovních zápasů, by byly možné až po delší době, a jarní část by se tak nestihla sehrát. Variantou by sice mohly být například vložené středy a dohrání soutěží v červenci, ale tato možnost je neproveditelná, protože v týdnu chodí hráči do práce a o prázdninách by předpokládám drtivá většina týmů hrát nechtěla.