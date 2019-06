Hořovice /FOTOGALERIE/ - Mladší dorostenci Hořovicka přivítali ve fotbalové divizi poslední celek tabulky, Jiskru Třeboň, kterou zdolali vysoko 6:2 (3:2, branky Kuška, Buben, Čapek, Fatka, Jaňour a Kyncl).

"Zápas jsme začali ve velkém horku v plážovém tempu a byli za to "odměněni " vedoucím gólem hostí. Postupně jsme se přece jen dostali aspoň trochu do tempa a dostali se do vedení 3:1 . Hosté však ještě do půle korigovali pěkným gólem na rozdíl jediné branky. Ve druhém poločase postupně hráčům hostí docházely síly a po zranění jednoho z nich dohrávali o deseti. I to nám nakonec pomohlo k výraznému vítězství, nicméně výkon příliš přesvědčivý nebyl," zhodnotil utkání vedoucí vítězného celku Vašek Königsmark.