Pokud jeho prohlášení posvětí v pondělí vláda, čas na dohrání soutěží se zkrátí. A nejde jen o dohrání zápasů, ale také o prostor na přípravu.

„Pokud by se začalo hrát hned začátkem května, tak by se soutěž dohrát do konce června dala. Je ale potřeba si uvědomit, že budeme potřebovat nějaký čas na přípravu vzhledem ke stávajícím omezením. Rozhodně není možné hned začít hrát. Po tak dlouhé době si to dost dobře nedovedu představit,“ uvedl trenér Komárova Miroslav Nesnídal.

Kouč týmu krajského přeboru ale upozorňuje na nutnost tréninku. „Potřebovali bychom minimálně osm tréninkových jednotek a vzhledem k nejasnému začátku rozvolnění se nám prostor velice krátí. Pokud se rozhodne, že se soutěže musejí dohrát a nebude prostor pro přípravu, tak budeme minimálně hazardovat se zdravím hráčů a soutěž bude neregulérní,“ tvrdí Nesnídal.

Loděnice si vedla velmi dobře v krajské I. B třídě. „Reálné je dohrát podzim a možná malou část jara, ale to by asi nebylo moc regulérní. Hlavně aby se už začalo něco dělat,“ vyzývá směrem k odpovědným předseda klubu Josef Tůma.

„Většina kluků se udržuje v kondici, ale už se půl roku neviděli, a tak by to chtělo týden nebo dva společné přípravy a nějaký přátelák,“ ví dobře zkušený funkcionář.

V Karlštejně hrajícím okresní přebor jsou připraveni, i když jsou si vědomi úskalí dohrávek. „V našem okresním přeboru zbývá odehrát pět kol podzimu. Začít by se tak mohlo cca v polovině května. Reálné to samozřejmě je, ale vše závisí na aktuálních číslech a míry rozvolnění od vlády České republiky. Předpokládám, že restart amatérských sportovních soutěží přijde na řadu až v dalších fázích rozvolňování,“ řekl sekretář týmu z podhradí Michal Šaman, který dodal: „Záleží i za jakých to bude podmínek. Jestli se budou muset hráči před každým zápasem testovat nebo bude stačit čestné prohlášení jako loni na podzim.“

I v okresních soutěžích je třeba tým po tak dlouhé pauze alespoň trochu sehrát. „Hráči se připravují individuálně, ale samozřejmě každý trénink s míčem po tak dlouhé přestávce bude velkým přínosem. Hřiště máme okamžitě k dispozici, takže pokud bude možnost zatím alespoň trénovat, hned toho využijeme,“ prozradil Michal Šaman.