Ve schránce jsou ukryty dobové tiskoviny včetně sobotního vydání Berounského deníku, fotografie, digitální nahrávka a reklamní předměty klubu.

Tuzemská lihovina se do schránky nevešla, ale přesto byla zachráněna pro budoucí použití a spolu se schránkou umístěna do země. Vložení obou předmětů do vykopané jámy se ujal předseda klubu Miroslav Šumera a balvan s nerezovou pamětní destičkou nad místo uložení schránky dovalili ručně nejzdatnější fotbalisté.

Hana Zeus