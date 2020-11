Na San Siru nadějní fotbalisté hráli, uvidíme je ještě na Lokomotivě?

Do haly berounské Lokomotivy se už po několik let chystali fotbalisté ročníku 2002. Včetně sparťanů, z nichž třeba Adam Karabec nebo Martin Vitík nastoupili v Evropské lize nedávno na San Siru proti AC Milán. Naděje, že by se právě tito dva v Berouně objevili, byla velmi nízká, mohli však dorazit jiní talentovaní hráči. Jenže pandemie koronaviru je letos do berounské haly zřejmě nepustí.

Sparťanský fotbalista Adam Karabec (druhý zleva) se stal třetím nejmladším ligovým střelcem. Při výhře v Karviné (4:1) mu bylo 16 let a deset měsíců. | Foto: AC Sparta Praha, twitter

Dlouholetou historii turnaje od přípravky až po dorostenecký věk začali pravidelně v prosinci rodiče malých hráčů Českého lva-Unionu Beroun ročníku 2002. Halového klání se za celou dobu zúčastnily desítky týmů z místního regionu (Hýskov, Žebrák, Beroun, Hořovice), postupně zasahoval do vzdálenějších regionů, Lounska, Příbramska, Prahy a Sedlčanska. Později turnaj oslovil hráče z ligových mančaftů – 1. FK Příbram, Viktorie Plzeň nebo Sparty Praha. Halovými zápasy prošly stovky dětí a je možné, že některé z nich budeme sledovat i v jejich zářné kariéře. Vždyť někteří, a to i z našeho regionu, mají slibně nakročeno. Připravovaný turnaj, který by byl pro kategorii dorostu v hale republikovým unikátem, v prosinci zřejmě nebude. Nicméně si pořadatelé pohrávají s myšlenkou odložení na příští rok, aby ročník 2002 o svůj poslední mládežnický turnaj, byť již v dospělé kategorii, nepřišel. Příznivci dostihů se mohou radovat: St. Leger se nakonec poběží Přečíst článek ›

