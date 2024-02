Fotbalisté divizního Komárova si v sobotu po čtyřdenním soustředění v Písku vyrazili zahrát přípravné utkání na hřiště Zličína. Čtvrtý tým Pražského přeboru Středočechy zaskočil a po dobrém výkonu zvítězil dvoubrankovým rozdílem.

Zličín přivítal ve svém krásném areálu Komárov a nečekaně ho přehrál 4:2. | Foto: FK Komárov

„Soupeř byl agresivnější, přímočařejší, rychlejší a viditelně více zvyklý na trošku jiný styl fotbalu. My jsme se první poločas úplně nepopasovali s tou jejich rychlostí, fotbalovostí a hlavně agresivitou v osobních soubojích, takže jsme zaslouženě prohrávali 0:2 a vypadalo to spíše tak, že o soutěž výš hrají oni,“ přiznává sportovní ředitel Komárova Luděk Kaufman.

Hostům neseděl bojovný styl, který zličínští fotbalisté praktikovali. „Šlapali do toho a furt mohli. Pořád ve sprintu, napadali a opravdu do toho šli, Dáňa Klimeš tam dostal v jednom nezaviněném souboji na nos a tekla mu krev. Nebylo to nic brutálního, ale bylo vidět, že ti kluci prostě neuhnou. Musím říct, že i po herní stránce se mi výkon soupeře líbil. Na rovinu říkám, že jsem očekával, že vyhrajeme o 2-3 góly my,“ sdělil Kaufman.

V Hořovicích řádili mladí Klokani, domácí schytali šestku

I po změně stran Zličín dvakrát udeřil. Pak ale přišlo zlepšení, kdy nejprve Klimeš přihrál míč Zítkovi, který z úrovně penalty mířil do protipohybu brankáře. Poté si na levé straně hezky vyměnil míč Šmíd s Langem, balón si ve vápně našel Klimeš a nekompromisně hlavou zavěsil na konečných 4:2.

Hostující trenér Marcel Mácha neměl k dispozici několik zraněných hráčů, chyběli například Nový, Nedavaška, Břížďala nebo Nedvěd. Ondřej Straka do utkání sice nastoupil, ale jeho zkouška v Komárově tímto zápasem skončila a v klubu pokračovat nebude. V brance se poprvé představil Petr Lorenz, který na podzim kryl záda Davidu Roubovi v divizní Aritmě.

FC Zličín - FK Komárov 4:2 (2:0). Branky: 3x Merta, Kohout - Zítek, Klimeš.

Komárov: Lorenz - Klimeš, Pužík, Ženíšek, Lang - Straka, Soukup, Mojdl, Zítek - Lehedza, Lukavský. Střídali: Suchý, Šmíd.