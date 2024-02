/VIDEO/ Třetí přípravné utkání hořovických fotbalistů skončilo jejich těsným vítězstvím 2:1. Hostům z Milína, jenž vede jasně krajský přebor, sice chyběly některé stálice základní sestavy, především Marek Štěch a Václav Kadlec, ale hráči Hořovic jsou i díky faktu, že Milín ve čtvrtek porazil Rokycany vysoko 7:1, s výsledkem spokojeni.

Fotbalová příprava: Hořovice porazily těsně Milín | Video: Vojtěch Fairaisl

Celé fotbalové Hořovice věděly, že Milín nebude snadným soupeřem. Je to mužstvo, které s přehledem vede krajský přebor, míří za vytouženým postupem do divize a hraje zde hned několik exligových borců. Největším nepřítelem fotbalu byl v tomto utkání nepříjemný vítr, který se postaral o snížení kvality na obou stranách. První závarem se hosté uvedli ve 20. minutě, když musel brankář Beran vytasit těžký dvojzákrok. Růžky vystrkovaly i Hořovice, šance měl především hodně aktivní Záluský a Vostárek. Ten se nakonec ve 30. minutě prosadil, když proti němu vyběhl hostující brankář a Záluský ho levačkou přehodil.

V posledních pěti minutách prvního dějství Milín svého soupeře z Hořovic zatlačil, nejdříve za Beranem zacinkalo břevno. Po posledním rohovém kopu si ještě míč připravil na střelu bývalý reprezentační obránce Mazuch, kterému pokus sedl a dost pravděpodobně by skončil gólem, jenže těsně před střelou hlavní rozhodčí necitlivě první poločas ukončil.

Cábelíci na soustředění přehráli na Vysočině Chotěboř

Po přestávce se pokračovalo ve stejném duchu, Hořovicím se dařilo nepouštět svého soupeře do vyložených šancí, ale ani domácí si nedokázali vytvořit velké příležitosti. Emoce vyvolal zákrok Obdržala na Königsmarka, který byl oceněn červenou kartou a domácí hráč musel nuceně střídat.

Hosté se prosadili až v 80. minutě, kdy hořovická obrana špatně vystoupila a Beran nemohl proti zakončení nic dělat. Vzhledem k průběhu utkání už mnozí počítali s remízou, jenže po jednom z rohových kopů míč do předbrankového prostoru vrátil Čapek a po spolupráci Landy s Marešem balón těsně překonal celým objemem brankovou čáru.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Beroun za rok 2023!

„První poločas jsem odehrál na postu středního obránce, za to jsem samozřejmě rád, protože mi trenér v přípravě dává možnost sbírat zkušenosti v dospělém fotbale. Proti Milínu to nebylo vůbec jednoduché, hráli jsme proti silnému větru, který zápas dost ovlivňoval," komentoval osmnáctiletý Ondřej Sarvaš, který při absenci Lukáše Puchmertla dostává prostor ve středu obrany vedle Martina Kušky. Průběh prvního poločasu byl podle něj vyrovnaný, šancí moc nebylo. "Naštěstí jsme díky Záluskému dokázali dát gól a šli do vedení. Během druhého dějství byla hra opět převážně vyrovnaná, bohužel soupeř po naší chybě vyrovnal, ale kluci na to dobře zareagovali a dokázali strhnout vedení na naši stranu,“ dodal talentovaný stoper.

SK Hořovice - TJ Ligmet Milín 2:1 (1:0). Branky Hořovic: 30. Záluský, 85. Mareš.

Sestava SK Hořovice:

1. poločas: Beran - Hlídek, Kuška, Sarvaš, Smetana - Mareš, Vostárek, Bašík - Landa, Bělohlávek, Záluský.

2. poločas: Beran - Landa, Kuška, Bělohlávek, Vokůrka - Mareš, Vostárek, Königsmark (66. Kos)- Šíma, Čapek, Záluský (70. Kalina).