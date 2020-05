„Výsledkově se zápas nepovedl. Druhý poločas stál z naší strany za h… V první půli jsme sice měli nějaké náznaky, ale je vidět, že ve finální fázi nám to ještě drhne. Máme čtrnáct dní na to, abychom se dali do kupy a připravili se na Zlín,“ zhodnotil jablonecký Jan Krob první přípravný zápas proti Viktorii Žižkov, který Jablonec prohrál 0:2.

Pro hráče to byla prověrka po dvou měsících po trénování. „Byl to nezvyk. Pauza byla dlouhá, ale byla pro všechny stejná. My se musíme co nejrychleji dostat do tempa, abychom dobře odstartovali,“ říká povzbudivě Krob. Trenér Jablonce Petr Rada ocenil sílu Viktorky. „Soupeř byl kvalitní. Bylo vidět, že se Žižkov dal do kupy, co se týče stability a mančaftu, výsledky hovoří za všechno. Mají i hráče s ligovými zkušenostmi,“ všiml si kouč.

Viktoria Žižkov pak sehrála o víkendu duel se Sokolovem na hřišti v Blšanech, který zvládla 3:0. V 83. minutě pečetil konečný výsledek svým prvním gólem v dresu žižkovského celku Václav Dudl. Jako jediný z celého týmu odehrál celých devadesát minut. „V prvních patnácti minutách jsme nechytili tempo zápasu, ale potom už to bylo dobré. Začali jsme Sokolov přehrávat a vytvořili si i nějaké šance. Po mnoha střídáních ve druhé půli jsme hru ovládli, dali tři góly, takže super,“ řekl po zápase Dudl, který popsal se smíchem i svůj gól: „Před gólem mi to brankář Sokolova vytáhl už dvakrát, tak jsem si říkal, jestli mi to do třetice už pustí. Přitom to byla nejhorší střela ze všech.“

MICHAL ŠANDOR, JAN BEŽÓ